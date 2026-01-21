Japon : le meurtrier de l'ex-Premier ministre Abe condamné à la prison à vie

Tetsuya Yamagami, l'homme jugé pour avoir tué par balle l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe en juillet 2022, a été reconnu coupable mercredi 21 janvier par un tribunal nippon et condamné à la prison à vie.

Le juge Shinichi Tanaka a prononcé la sentence lors d'une audience au tribunal de la ville de Nara, près de Kyoto, a constaté un journaliste de l'AFP. Cet assassinat commis en plein jour avait provoqué une onde de choc mondiale.

AFP/VNA/CVN