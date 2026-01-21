Ligue des champions : le Real Madrid écrase Monaco 6-1

Le Real Madrid a écrasé Monaco mardi 20 janvier 6-1 en Ligue des champions avec un Kylian Mbappé auteur d'un doublé et un Vinicius des grands soirs, impliqué sur quatre des six buts.

Madrid est provisoirement deuxième de la phase de Ligue et Monaco 20e, toujours potentiellement qualifié pour les barrages. Mbappé (5e, 26e) s'est chargé de tuer le suspense, avant les réalisations de Franco Mastantuono (51e), Thilo Kehrer contre son camp (55e), Vinicius (63e) et Jude Belligham (81e). Jordan Teze a sauvé l'honneur pour Monaco (72e).

APS/VNA/CVN