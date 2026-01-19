Un surfeur blessé par un requin à Sydney, la 3e attaque en deux jours

Un surfeur qui évoluait au large d'une plage de Sydney, en Australie, a été grièvement blessé lundi 19 janvier par un requin, la troisième attaque de ce type en deux jours dans la ville, ont annoncé les autorités.

Le jeune homme, âgé d'une vingtaine d'années, a été sérieusement blessé aux jambes et a été hospitalisé dans un état critique, a précisé la police. Il a "été tiré hors de l'eau" par des témoins qui lui ont prodigué les premiers soins avant l'arrivée des secours, sur une plage du nord de Sydney, a expliqué la police de Nouvelle-Galles-du-Sud dans un communiqué. Toutes les plages du nord de la ville ont été fermées jusqu'à nouvel ordre. Quelques heures avant cette attaque, un requin avait arraché un grand morceau de la planche d'un jeune surfeur, à environ 4 kilomètres plus au nord, le long de la côte. Le garçon, âgé d'une dizaine d'années, est indemne mais la plage a été fermée immédiatement après l'attaque.

AFP/VNA/CVN