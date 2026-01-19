Philippines : première découverte de gaz naturel depuis plus de dix ans

Du gaz naturel a été découvert, pour la première fois depuis plus de dix ans aux Philippines, sur le site offshore de Malampaya, près des îles Palawan, a annoncé lundi 19 janvier le président Ferdinand Marcos.

>> L'encours de la dette extérieure des Philippines atteint un niveau record

Environ 98 milliards de pieds cubes (2,8 milliards de m3) de gaz naturel ont été découverts à cinq km à l'est du champ de Malampaya, près de l'archipel de Palawan, soit suffisamment pour alimenter 5,7 millions de foyers en électricité pendant un an. "Les premiers tests ont montré que le puits produisait 60 millions de pieds cubes par jour", a déclaré le chef d'État dans un communiqué, soulignant que cette découverte, la première depuis plus d'une décennie, consoliderait l'"approvisionnement national en gaz pour de nombreuses années à venir".

APS/VNA/CVN