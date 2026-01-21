Le bitcoin et l’ethereum perdent environ 5%

Les cours des deux principales cryptomonnaies en termes de capitalisation boursière, le bitcoin et l'ethereum, sont en baisse, selon les données de Binance.

À 18h38 (UTC+3), le bitcoin était en baisse de 2,46% à 90.670 dollars, tandis que l'ethereum chutait de 5,62% à 3.036 dollars.

Selon Coinmarketcap, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies s'élevait à 3.050 milliards de dollars au 20 janvier. Le bitcoin représente 1.808 milliards de dollars (59,3%) et l'ethereum 365,84 milliards de dollars (12%).

