Brésil : Petrobras a battu son record de production pétrolière en 2025

Le géant Petrobras a atteint en 2025 son record de production pétrolière, avec une augmentation de 11% par rapport à l'année précédente, a annoncé, vendredi 16 janvier, la compagnie publique brésilienne.

Petrobras a produit 2,4 millions de barils par jour en 2025, dépassant ses propres objectifs et battant "les records annuels historiques enregistrés au cours de ses 70 ans d'existence", a indiqué dans un communiqué l'entreprise, qui affiche depuis des décennies une tendance à la hausse de ses volumes de production. La production totale de pétrole et de gaz naturel a augmenté de 11% par rapport à 2024, pour atteindre 2,99 millions de barils équivalent pétrole par jour (cette mesure inclut les deux sources d'énergie). Aujourd'hui, 82% de la production de Petrobras provient de l'exploitation des réserves du "pré-sal", gisements en eaux très profondes explorés au Brésil depuis une quinzaine d'années.

