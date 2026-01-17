Brésil : Petrobras a battu son record de production pétrolière en 2025

Petrobras a produit 2,4 millions de barils par jour en 2025, dépassant ses propres objectifs et battant "les records annuels historiques enregistrés au cours de ses 70 ans d'existence", a indiqué dans un communiqué l'entreprise, qui affiche depuis des décennies une tendance à la hausse de ses volumes de production. La production totale de pétrole et de gaz naturel a augmenté de 11% par rapport à 2024, pour atteindre 2,99 millions de barils équivalent pétrole par jour (cette mesure inclut les deux sources d'énergie). Aujourd'hui, 82% de la production de Petrobras provient de l'exploitation des réserves du "pré-sal", gisements en eaux très profondes explorés au Brésil depuis une quinzaine d'années.

APS/VNA/CVN