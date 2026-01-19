Indonésie : un deuxième corps retrouvé après le crash d'un petit avion

>> Une épave découverte après la perte de contact d'un avion transportant dix personnes

Les autorités avaient perdu samedi après-midi le contact avec cet appareil à turbopropulseur de la compagnie Indonesia Air Transport, parti de Yogyakarta (Centre) pour rallier Makassar aux Célèbes, et qui s'est écrasé sur le mont Bulusaraung. Le corps d'une première victime, un homme, ainsi que des débris de l'appareil, avaient été découverts dimanche. Lundi 19 janvier, "une nouvelle victime a été retrouvée", a déclaré aux journalistes Mohammad Syafii, chef de l'agence nationale de recherche et de sauvetage. "Selon les informations reçues, il s'agit d'une femme", a-t-il précisé. Les secouristes n'ont pas pu évacuer les corps en raison des mauvaises conditions météorologiques et du manque de visibilité, a-t-il ajouté. L'appareil transportait des fonctionnaires du ministère des Affaires maritimes et de la Pêche, qui étaient en mission de surveillance aérienne des ressources de la région.

