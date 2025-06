Japon : aucune percée en matière de tarifs douaniers, selon le PM Ishiba

>> Le PM canadien se dit prêt à la riposte aux tarifs douaniers imposés par Trump

>> La présidente mexicaine réitère son opposition aux droits de douane américains

>> Le Royaume-Uni suspend ses tarifs douaniers sur 89 produits importés

M. Ishiba a déclaré aux journalistes que des différences de perception subsistaient et que les deux pays n'étaient pas parvenus à un accord global, a rapporté Nikkei. Les deux pays ont fait de sérieux efforts dans les négociations et ont convenu de charger leurs ministres de poursuivre les pourparlers, a-t-il affirmé, sans toutefois préciser un calendrier pour la conclusion d'un accord. Le Japon est actuellement soumis à des droits de douane de 25% imposés par les États-Unis sur les automobiles et leurs pièces détachées, et à des droits de douane de 50% sur l'acier et l'aluminium. Malgré les derniers cycles de négociations ministérielles, peu de progrès ont été réalisés.

Xinhua/VNA/CVN