Pérou : un séisme de magnitude 6,1 fait un mort et 36 blessés à Lima

Le séisme de magnitude 6,1 qui a secoué Lima et ses environs dimanche 15 juin a fait un mort et 36 blessés, provoquant des glissements de terrain et endommageant des établissements médicaux et scolaires, a rapporté le Centre national des opérations d'urgence (COEN) du Pérou.