Plus de 56.200 Mexicains rapatriés des États-Unis en 2025

Lors d'une conférence de presse, le sous-secrétaire aux Droits de l'Homme, à la Population et aux Migrations, Arturo Medina, a déclaré que le programme de rapatriement du gouvernement "Le Mexique vous embrasse", lancé en réponse aux mesures de répression contre l'immigration des États-Unis, avait accueilli 24.082 ressortissants dans les centres de soins frontaliers. Jusqu'à présent, plus de 92.246 rations alimentaires ont été distribuées aux rapatriés, ainsi que 9.786 services médicaux et 4.019 services psychologiques. Ils ont également bénéficié de conseils juridiques et de soutien aux victimes de violences sexistes. "Plus de 19.282 personnes ont reçu une carte d'aide sociale Paisano, qui offre 2.000 pesos (105 dollars) pour les frais de voyage vers leur communauté d'origine, et nos concitoyens ont été intégrés dans les programmes Bienestar (d'aide sociale)", a déclaré M. Medina. Les ressortissants de retour ont également reçu de l'aide pour obtenir des cartes d'identité et des certificats de naissance. En outre, avec le soutien du secteur privé, 2.495 personnes ont été mises en contact avec des opportunités d'emploi, a déclaré le responsable.

VNA/CVN