L'aéroport de Beyrouth rouvre après une courte fermeture en raison des tensions régionales

Le ministre libanais des Travaux publics et des Transports, Fayez Rassamny, a annoncé samedi 14 juin la réouverture de l'aéroport de Beyrouth, qui était fermé depuis 22h00 (19h00 GMT) la veille, dans un contexte de tensions régionales croissantes suite à des échanges de frappes entre Israël et l'Iran.

"En coordination avec la direction de l'aviation civile, il a été décidé de rouvrir l'espace aérien libanais à 22h00 aujourd'hui", a déclaré M. Rassamny lors d'une visite de l'aéroport, selon l'agence de presse nationale (NNA). "L'aéroport restera ouvert à moins qu'une situation imprévue indépendante de notre volonté ne survienne", a précisé le ministre. La NNA a fait état d'une congestion dans le hall des départs de l'aéroport à la reprise des opérations, les autorités s'efforçant de désengorger les lieux et de rétablir l'ordre.La fermeture préventive de l'espace aérien libanais s'inscrit dans un contexte plus large de vigilance accrue dans tout le Moyen-Orient. Les tensions dans la région se sont intensifiées ces derniers jours après une série d'attaques entre Israël et l'Iran, suscitant des inquiétudes généralisées en matière de sécurité et incitant plusieurs pays à fermer temporairement leur espace aérien.

Xinhua/VNA/CVN