Airbus : commande de 30 avions A320neo et 10 cargo A350F du loueur saoudien AviLease

Le constructeur aéronautique européen Airbus a annoncé lundi 16 juin une commande de 3 juin 30 avions A320neo et de dix appareils cargos A350, d'une valeur théorique de près de sept milliards d'euros, conclue avec le loueur saoudien AviLease.

>> La compagnie aérienne japonaise ANA annonce une commande de 77 avions

>> Nouvelle commande ferme de 30 gros porteurs Airbus A350 par la compagnie IndiGo

L'accord, qui prévoit la possibilité de porter le contrat à 22 avions cargo A350F et 55 appareils de la famille A320neo, a été signé devant la presse dès l'ouverture du salon aérospatial international du Bourget, au nord de Paris. Le montant est calculé d'après les prix catalogue de 2018, concept qu'Airbus a abandonné depuis en arguant que les prix de vente réels dépendent des spécificités de chaque contrat, de la version et de la configuration de l'appareil et qu'ils demeurent confidentiels.

AFP/VNA/CVN