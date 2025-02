Une nouvelle lettre adressée à Trump

La présidente mexicaine réitère son opposition aux droits de douane américains

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a déclaré vendredi 14 février avoir écrit une nouvelle lettre au président des États-Unis Donald Trump pour exprimer son opposition envers les nouveaux tarifs douaniers américains sur les importations d'acier et d'aluminium.

"Hier, j'ai envoyé une lettre au président Trump, y compris un graphique qui montre l'excédent des États-Unis avec le Mexique dans l'industrie de l'acier et de l'aluminium", a fait savoir Mme Sheinbaum aux journalistes lors de sa conférence de presse matinale régulière.

"La proposition de droits de douane du président Trump découle de son affirmation selon laquelle les États-Unis accusent un déficit commercial", a-t-elle ajouté, expliquant qu'un déficit commercial signifie qu'un pays importe plus qu'il n'exporte. "Cependant, dans le cas de l'aluminium et de l'acier avec le Mexique, c'est l'inverse : les États-Unis exportent plus qu'ils n'importent".

Mme Sheinbaum a également annoncé la tenue prochaine d'une réunion entre le ministre désigné du Commerce des États-Unis, Howard Lutnick, et le ministre mexicain de l'Économie, Marcelo Ebrard, sur cette question.

Plus tôt cette semaine, Donald Trump a signé des décrets imposant des droits de douane de 25% sur toutes les importations d'acier et d'aluminium, ce qui devrait avoir un impact sur le secteur sidérurgique mexicain.

Mme Sheinbaum a informé mercredi 12 février que dans une lettre précédente adressée à M. Trump, elle avait qualifié les nouveaux droits de douane de mesure "inutile".

En même temps, le Mexique et les États-Unis tiennent des pourparlers afin de négocier la suspension des droits de douane de 25% sur tous les produits mexicains exportés vers les États-Unis.

