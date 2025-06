La Slovaquie rapatrie des citoyens du Moyen-Orient en crise

L'avion est revenu d'Israël via Amman, en Jordanie. Selon le ministre slovaque des Affaires étrangères Juraj Blanar, il transportait 30 ressortissants slovaques, dont des membres du personnel de l'ambassade. Le groupe comprenait également des citoyens d'autres pays tels que l'Autriche, la Pologne et la République tchèque. M. Blanar a indiqué que d'autres vols d'évacuation sont prévus pour mardi 17 et mercredi 18 juin. Le chef de la diplomatie slovaque a déclaré à l'agence de presse de la République slovaque que la situation sécuritaire au Moyen-Orient évolue rapidement. Il a indiqué que le ministère reste en contact avec tous les citoyens slovaques de la région qui sont enregistrés dans son système de volontariat et qu'il leur fournit des conseils et un soutien appropriés.

