Libye : 93 migrants clandestins secourus au large de la côte est

Les migrants, identifiés comme étant des ressortissants égyptiens et soudanais, ont été secourus par les forces spéciales navales et les garde-côtes de Tobrouk à 48 kilomètres au large de la côte de la région d'Al-Qardaba, à l'ouest de Tobrouk, selon le communiqué. Ils ont été transférés à la base navale de Tobrouk et remis aux autorités compétentes. Le centre médical a également confirmé avoir reçu plusieurs migrants soudanais blessés et souffrant de divers problèmes de santé. La Libye est devenue une destination privilégiée pour les migrants qui cherchent à traverser la Méditerranée pour rejoindre les côtes européennes. Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), depuis le début de l'année, 9.999 migrants, dont des femmes et des enfants, ont été interceptés en mer et ramenés en Libye, tandis que 234 ont perdu la vie en mer et 226 autres ont disparu sur la route centrale de la Méditerranée, qui comprend les départs de Libye et d'autres pays.

Xinhua/VNA/CVN