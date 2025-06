Mali : pose de la première pierre d'une usine de raffinage d'or à Bamako

Cette nouvelle usine, qui s'étend sur une superficie de 5 ha, devrait être construite d'ici deux ans, avec une capacité de raffinage de 200 tonnes d'or par an. L'usine sera exploitée par la raffinerie d'or du Mali (SOROMA-SA), fruit d'un partenariat avec la société russe Yadran, dans lequel l'État malien sera majoritaire avec 62% des actions. "La réalisation de la raffinerie d'or du Mali est une affirmation de notre souveraineté économique. Cela permet non seulement de contrôler et surtout de perfectionner la traçabilité de la production d'or (...) mais aussi de rentabiliser les revenus tirés de l'or et de ses produits dérivés", a déclaré M. Goïta, ajoutant que la nouvelle usine sera la seule unité à raffiner l'or produit par toutes les sociétés minières installées au Mali. Jusqu'à présent, l'or du Mali a été exporté pour le raffinage. Pour tirer le meilleur profit de sa production d'or, le Mali a engagé depuis 2023 d'importantes réformes comme l'adoption d'un nouveau Code minier qui autorise jusqu'à 30% de participation étatique dans les projets. En 2024, le Mali a produit 51 tonnes d'or.

Xinhua/VNA/CVN