Le Royaume-Uni suspend ses tarifs douaniers sur 89 produits importés

" Un commerce libre et ouvert renforce les économies, fait baisser les prix et aide les entreprises à vendre dans le monde entier, c'est pourquoi nous baissons nos tarifs sur un éventail de produits" , a déclaré le secrétaire britannique aux Affaires et au Commerce, Jonathan Reynolds.

Le gouvernement britannique a annoncé une suspension provisoire des tarifs douaniers à l'importation sur 89 types de produits afin de renforcer les entreprises nationales et d'alléger la charge financière sur les consommateurs. Cette mesure prend effet immédiatement et restera en vigueur jusqu'en juillet 2027.

Selon un communiqué de presse officiel mis à jour de ce lundi 14 avril, la suspension des tarifs douaniers s'applique sur un large éventail de produits, allant de biens de consommation quotidienne essentiels tels que les pâtes, les jus de fruits, les épices et l'huile de coco, jusqu'à des produits industriels tels que le contreplaqué et les plastiques utilisés dans la production manufacturière et le bâtiment. Des produits de saison tels que le sirop d'agave, ingrédient apprécié des barmen, et des bulbes de jardinage sont aussi concernés.

Les autorités estiment que cette baisse de tarifs devrait permettre aux entreprises britanniques d'économiser au moins 17 millions de livres sterling par an (environ 22,42 millions de dollars). Les responsables ajoutent que ces économies pourront être répercutées au consommateur sous la forme de baisse des prix au détail, en particulier à l'approche de la saison estivale.

"Un commerce libre et ouvert renforce les économies, fait baisser les prix et aide les entreprises à vendre dans le monde entier, c'est pourquoi nous baissons nos tarifs sur un éventail de produits", a déclaré le secrétaire britannique aux Affaires et au Commerce, Jonathan Reynolds. "De l'alimentation au mobilier, cela permettra de réduire le coût des produits quotidiens pour les entreprises, et ces économies se répercuteront on l'espère pour le consommateur".

Renforcer la compétitivité nationale

La chancelière de l'Echiquier britannique, Rachel Reeves, a également souligné le potentiel de cette politique pour répondre aux problèmes de niveau de vie. "Dans un monde qui change, nous savons que les familles sont préoccupées par le coût de la vie, et que les entreprises ont des incertitudes sur l'avenir. C'est pourquoi nous avons annoncé une baisse des prix des importations sur les produits essentiels du quotidien - pour aider les entreprises à prospérer et à répercuter ces économies au consommateur", a-t-elle dit.

Cette annonce s'inscrit dans un contexte de pressions montantes sur le commerce extérieur, marqué par les récentes hausses de tarifs douaniers adoptées par les États-Unis sur un ensemble de produits d'exportation britanniques. Ces mesures américaines, qui ont affecté des secteurs tels que la sidérurgie, l'automobile et les produits alimentaires, ont augmenté les coûts pour les exportateurs et généré des tensions sur le commerce transatlantique.

Des associations professionnelles ont mis en garde que les tarifs douaniers américains pourraient peser davantage sur le secteur manufacturier britannique, déjà confronté à des coûts de matières premières élevés et à l'atonie de la demande mondiale. Dans ce contexte, les suspensions de tarifs douaniers britanniques sont perçues comme une contremesure visant à renforcer la compétitivité nationale et la résilience de l'économie.

