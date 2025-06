Naufrage dans le Nord-Ouest de la RDC : au moins 48 morts et plus de 100 disparus

>> Six morts et 40 disparus dans le naufrage d'un bateau de migrants

>> Naufrage d'un bateau de migrants au large de la Grèce, quatre morts

>> Trente personnes secourues après le naufrage d'un navire immatriculé en Indonésie au large de Singapour

Quarante-huit corps ont été repêchés, 46 personnes ont été secourues, et 107 passagers restent introuvables à la suite du naufrage qui s'est produit au large du territoire de Bikoro, dans la province de l'Équateur, a indiqué le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, via un communiqué. Les victimes étaient à bord de trois pirogues motorisées ayant chaviré à la suite de violentes perturbations météorologiques sur le lac, a précisé le communiqué. Selon le ministre provincial de l'Intérieur, Crispin Mputu Molia, cité par les médias locaux, l'incident impliquait trois grandes pirogues attachées ensemble. Une mission interministérielle a été dépêchée à Bikoro pour évaluer l'ampleur de la catastrophe et coordonner l'aide humanitaire, selon le communiqué.

APS/VNA/CVN