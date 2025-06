Côte d'Ivoire : 14 morts dans une collision entre un minibus et un camion

La collision impliquant "un minicar de transport en commun et un véhicule poids lourd, a fait 14 morts à Agboville dont un nourrisson", indique l'Agence ivoirienne de presse, citant un bilan des pompiers de la région. 18 personnes sont blessées dont 6 "inconscientes en urgence absolue souffrant de fractures ouvertes, fermées et des plaies graves", précise la même source. "La commune d'Agboville est en deuil suite à un grave accident de la route survenu ce samedi 14 juin impliquant un grumier et un minicar", a de son côté déclaré Edi N'Cho, président des jeunes de la commune, située à une centaine de kilomètres au nord d'Abidjan, citant un bilan d'une quinzaine de victimes. Comme dans de nombreux pays africains, les accidents meurtriers sont fréquents en Côte d'Ivoire en raison du mauvais état de certaines routes et de nombreux véhicules ainsi que de l'incivisme des conducteurs. Samedi 14 juin, plusieurs véhicules ont par ailleurs été emportés par les eaux à Abidjan, après de fortes pluies ayant provoqué des inondations. Aucun décès n'a été rapporté officiellement.

APS/VNA/CVN