L'Iran lance une nouvelle attaque de missiles contre Israël

L'attaque a déclenché des sirènes d'alerte aérienne dans des dizaines de villes et de communautés du centre et du sud d'Israël, y compris Tel Aviv, selon l'armée israélienne. Un responsable de la sécurité a déclaré à Xinhua que l'attaque comprenait environ deux missiles, qui ont apparemment été interceptés ou ont atterri dans des endroits dégagés. Le service national d'urgence israélien, Magen David Adom, a fait savoir qu'il n'y avait pas de blessés ou d'impacts directs signalés dans l'immédiat. L'attaque, annoncée plus tôt par le média d'État iranien comme une nouvelle vague de frappes visant Tel-Aviv et Haïfa, a marqué le dernier échange dans le conflit aérien entre Israël et l'Iran, qui en est à son quatrième jour. L'escalade a commencé par des frappes aériennes israéliennes sur l'Iran le 13 juin.

Xinhua/VNA/CVN