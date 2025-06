Tenue en Nouvelle-Zélande des 57e Fieldays

La 57 e édition des Fieldays, le plus grand salon agricole de l'hémisphère Sud, a attiré des milliers de visiteurs et de dirigeants du secteur dans la région de Waikato, en Nouvelle-Zélande, mettant en avant les dernières innovations et un regain d'optimisme chez les agriculteurs.

L'événement, qui a débuté mercredi 11 juin, a enregistré un nombre record d'exposants, mettant en valeur les progrès réalisés dans les domaines de la technologie agricole, de la durabilité et du bien-être rural. Avec plus de 1.200 exposants, des centaines d'événements programmés et des prévisions météorologiques optimistes, Richard Lindroos, directeur général de la New Zealand National Fieldays Society, s'est montré confiant quant à l'événement de cette année. "Fieldays est un événement phare et le plus important du calendrier commercial néo-zélandais. La société est profondément investie dans le développement de cet événement, non seulement en termes de taille, mais aussi d'impact". "Nous attendons également un grand nombre de visiteurs internationaux, notamment des étudiants délégués de l'université d'État de l'Oklahoma. Il est passionnant de constater l'intérêt international pour les possibilités éducatives offertes par Fieldays", a poursuivi M. Lindroos.Les exposants viennent de Nouvelle-Zélande ainsi que de pays tels que l'Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, l'Allemagne, l'Irlande et la République de Corée.

Xinhua/VNA/CVN