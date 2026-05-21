Le chef de l'armée israélienne déclare que les forces sont en "alerte maximale"

Alors que les États-Unis ont menacé de reprendre leurs attaques contre l'Iran, le chef de l'armée israélienne, Eyal Zamir, a déclaré mercredi 20 mai que les Forces de défense israéliennes étaient au "plus haut niveau d'alerte" .

>> Iran : Washington attend des "mesures concrètes" de l'Irak

>> Iran : huit morts dans l'incendie d'un centre commercial à Téhéran

>> L'Iran n'a pas encore pris de décision concernant la proposition de paix américaine

Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Zamir a fait ces déclarations lors d'une réunion avec tous les commandants de division visant à évaluer l'état de préparation des troupes et les progrès réalisés lors des combats menés par Israël sur plusieurs fronts, selon un communiqué publié par l'armée.

Au cours de la réunion, M. Zamir et les commandants ont procédé à une "évaluation de la situation des opérations" et ont discuté de l'état de préparation des forces ainsi que de la poursuite des combats sur différents théâtres, précise le communiqué.

M. Zamir a déclaré que l'armée avait mené ces dernières années des "frappes systématiques, puissantes et progressives" contre l'Iran et ses alliés, et qu'elle consolide actuellement ses forces dans plusieurs zones frontalières.

Il a ajouté que l'armée devait augmenter ses effectifs en service actif pour mener à bien ses missions et alléger la pression sur les réservistes, qualifiant cela de "question cruciale" pour la capacité opérationnelle de l'armée.

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi 20 mai que les États-Unis agiraient "très rapidement" si l'Iran ne donne pas "la bonne réponse" lors des négociations visant à parvenir à un accord entre les deux parties.

Xinhua/VNA/CVN



