Iran : Trump évoque de nouvelles frappes et la possibilité de s’emparer de “tout le pays”

Le président américain Donald Trump a évoqué vendredi le 23 octobre la possibilité de nouvelles frappes militaires contre l'Iran, affirmant que les États-Unis pourraient s'emparer de tout le pétrole du pays, voire prendre le contrôle de l'ensemble du territoire.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

"L'Iran n'est pas en mesure de faire grand-chose à l'heure actuelle. Et si on le voulait, on pourrait tout simplement s'emparer de tout le pétrole", a-t-il dit à des journalistes alors qu'il quittait la Maison Blanche pour se rendre à un rassemblement en Floride. "On pourrait prendre le contrôle de tout le pays".

Interrogé sur les propos de Mike Waltz, ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies, selon qui le conflit avec l'Iran pourrait s'éterniser encore un an, M. Trump a déclaré : "On pourrait y mettre fin très rapidement (...) La question est la suivante : voulons-nous en finir ou voulons-nous simplement le laisser s'éteindre ?".

Un peu plus tard, lors du rassemblement en Floride, il a laissé entendre qu'une nouvelle opération militaire contre l'Iran était envisageable.

"On pourrait bien lancer une autre petite opération 'Epic Fury'", a-t-il dit à la foule, en référence à l'opération militaire américaine de grande envergure menée contre l'Iran le 28 février, parallèlement à une offensive israélienne coordonnée.

Ces nouvelles déclarations de M. Trump interviennent alors que des informations font état de plans élaborés par les armées américaine et israélienne pour de nouvelles frappes contre l'Iran après les élections de mi-mandat le 3 novembre aux États-Unis. Toutefois, selon les médias américains, il n'est pas certain que Donald Trump autorise au bout du compte une nouvelle opération militaire.

Xinhua/VNA/CVN