La Russie annonce un cessez-le-feu dans la région de Kherson à partir du 27 octobre

Les forces russes instaureront un cessez-le-feu, ou "régime de silence", dans la région de Kherson à partir de 04h00, heure de Moscou (01h00 GMT), le 27 octobre, afin de faciliter une opération humanitaire, a déclaré vendredi 23 octobre le ministère russe de la Défense.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Valeri Guerassimov, chef d'état-major général des forces armées russes et premier vice-ministre de la Défense, a annoncé cette mesure sur la plateforme de messagerie Telegram, précisant qu'elle est liée à l'opération humanitaire prévue dans cette zone.

Plus tôt vendredi 23 octobre, la Maison Blanche avait indiqué que les États-Unis avaient obtenu un accord pour un cessez-le-feu local à Olechky, qui entrerait en vigueur le 29 octobre.

De son côté, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a affirmé que la Première dame des États-Unis, Melania Trump, a joué un rôle de coordination dans l'organisation de la mission humanitaire à Olechky.

La ville d'Olechky est située sur la rive gauche du fleuve Dniepr, en face de la ville de Kherson, contrôlée par l'Ukraine. Elle est confrontée à une situation humanitaire critique, les habitants faisant état d'une aggravation des pénuries de nourriture et d'autres produits de première nécessité dans un contexte de combats permanents.

Xinhua/VNA/CVN