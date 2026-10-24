L'Ukraine est prête à organiser une réunion trilatérale avec les États-Unis et la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Ukraine était prête à organiser une réunion trilatérale avec les États-Unis et la Russie le mois prochain à Abou Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis, a rapporté vendredi 23 octobre l'agence de presse Interfax-Ukraine.

>> Le président ukrainien et le chancelier allemand conviennent d'un plan de soutien à l'Ukraine

>> Donald Trump annonce une ''trêve énergétique'' entre la Russie et l'Ukraine

>> L'UE soutiendra une trêve énergétique entre l'Ukraine et la Russie "dès qu'elle tiendra"

>> Les dirigeants de l'UE s'engagent à maintenir leur soutien à l'Ukraine

Photo : Kyodo/VNA/CVN

La date de cette réunion au niveau des équipes de négociation dépend de la partie russe, mais elle est pour l'instant prévue pour la première quinzaine de novembre, a déclaré M. Zelensky lors d'une allocution en ligne devant le Hudson Institute.

Les représentants européens doivent également y participer, a-t-il déclaré.

M. Zelensky a également souligné la nécessité d'organiser ces pourparlers trilatéraux au niveau des dirigeants, estimant qu'il fallait passer des négociations techniques à une réunion des dirigeants, car les questions clés ne peuvent être résolues qu'au plus haut niveau.

Xinhua/VNA/CVN