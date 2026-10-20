La présidente bulgare et le MAE chinois s'engagent à renforcer leurs liens

La présidente bulgare Iliana Iotova a rencontré lundi 19 octobre à Sofia le ministre des Affaires étrangères (MAE) chinois Wang Yi, en visite dans le pays. Les deux parties se sont engagées à renforcer les liens bilatéraux et la coopération.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Mme Iotova a demandé à M. Wang, qui est également membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, de transmettre ses sincères salutations au président chinois Xi Jinping. La Bulgarie et la Chine partagent une longue tradition d'amitié et ont établi un partenariat stratégique en 2019, et leurs relations bilatérales connaissent un développement soutenu basé sur l'égalité et les bénéfices mutuels, a-t-elle souligné.

La présidente a souligné que la Bulgarie continuerait à adhérer à la politique d'une seule Chine.

Évoquant sa visite en Chine en octobre dernier, à l'occasion de la Réunion globale des dirigeants sur les femmes, une visite durant laquelle elle est parvenue à un large consensus de vues avec la partie chinoise sur les prochaines étapes de la coopération bilatérale, Mme Iotova a décrit la visite de M. Wang comme une excellente occasion d'approfondir les relations entre la Bulgarie et la Chine, de maintenir une communication et une coordination étroites et de promouvoir leur coopération future.

Les deux parties sont en train d'intensifier leurs préparatifs en vue des échanges de haut niveau qui doivent avoir lieu l'année prochaine, avec pour ambition de faire franchir une nouvelle étape à leurs relations bilatérales, a ajouté la présidente.

Mme Iotova a également indiqué que le nouveau gouvernement bulgare avait la ferme volonté d'accélérer sa coopération avec la Chine, une démarche qui bénéficie d'un large soutien au sein de la population. La Bulgarie souhaite vivement ouvrir dans les meilleurs délais des liaisons aériennes directes avec la Chine afin d'approfondir leur coopération économique et commerciale bilatérale et de faciliter les échanges humains et culturels. Elle a ajouté que la Bulgarie espérait élargir sa coopération avec la Chine dans des secteurs comme l'agriculture, les sciences et technologies, l'éducation et les nouvelles énergies.

De son côté, M. Wang a transmis les meilleurs vœux de M. Xi à Mme Iotova, tout en saluant les efforts constants déployés par la présidente pour promouvoir les relations bilatérales et les échanges humains et culturels.

La Bulgarie a été l'un des premiers pays à reconnaître la République populaire de Chine, et les deux pays jouissent de bases politiques solides marquées par une confiance mutuelle qui ne cesse de se renforcer, a souligné M. Wang.

M. Wang a réaffirmé que la Chine respectait la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Bulgarie. Elle soutient ses efforts pour accélérer son développement et son renouveau, et salue l'important rôle qu'elle joue sur la scène internationale. La Chine espère également que la Bulgarie continuera à comprendre et à soutenir ses positions légitimes sur la défense de ses intérêts fondamentaux, contribuant ainsi à consolider les bases politiques des relations bilatérales, a précisé M. Wang.

Xinhua/VNA/CVN