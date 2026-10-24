Huit pays de la région et d'Europe mettent en garde contre de nouvelles attaques contre l'Iran et demandent la réouverture du détroit d'Ormuz

Les ministres des Affaires étrangères de huit pays de la région et d'Europe se sont réunis vendredi 23 octobre à Istanbul, en Turquie, où ils ont exprimé leur opposition à toute action militaire contre l'Iran et ont demandé la réouverture du détroit d'Ormuz.

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La réunion a rassemblé quatre pays de la région, à savoir la Turquie, l'Égypte, le Pakistan et l'Arabie saoudite, ainsi que quatre nations européennes, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Italie.

À l'issue de discussions à huis clos, Hakan Fidan, le ministre turc des Affaires étrangères, a déclaré aux journalistes que les quatre pays de la région ont d'abord tenu leur septième réunion indépendante, axée sur la menace d'une éventuelle attaque contre l'Iran et sur les récentes frappes des Houthis contre l'Arabie saoudite, ajoutant que les nations européennes se sont ensuite jointes aux échanges, élargissant l'ordre du jour aux répercussions plus larges des conflits en cours.

Le chef de la diplomatie turque a également souligné que les deux conflits majeurs dans la région, conjugués aux menaces pesant sur les voies maritimes, notamment le détroit d'Ormuz, le détroit de Bab-el-Mandeb et la mer Noire, "perturbent gravement l'approvisionnement en énergie, la sécurité alimentaire et le régime de libre-échange, exerçant une pression immense à l'échelle mondiale".

Photo : AFP/VNA/CVN

Il a par ailleurs indiqué que tous les participants partagent la conviction qu'un dialogue est nécessaire pour empêcher la propagation des destructions, insistant sur le fait que toutes les parties rejettent toute action militaire contre l'Iran.

Le ministre a également souligné la nécessité d'un cessez-le-feu et d'un accord de paix global entre l'Ukraine et la Russie, ainsi que celle de garantir un passage maritime sûr en mer Noire.

Xinhua/VNA/CVN