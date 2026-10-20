Le secrétaire général de l'ONU appelle à une réforme du Conseil de sécurité lors de sa visite en Indonésie

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé à une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU lors d'une visite en Indonésie, avertissant que certains membres permanents portaient atteinte à la paix et à la sécurité internationales en menant des guerres et en méprisant le droit international.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

S'exprimant lundi 19 octobre lors des Discussions du cercle de politique étrangère (Foreign Policy Circle Talks), un événement organisé au ministère indonésien des Affaires étrangères à Jakarta, M. Guterres s'est interrogé sur la question de savoir si la composition actuelle du Conseil reflétait les réalités géopolitiques d'aujourd'hui.

"Malheureusement, nous voyons aujourd'hui des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU mener des guerres tout en bafouant le droit international", a-t-il déploré, ajoutant que la structure actuelle du Conseil ne représentait plus adéquatement le monde, ce qui limitait la capacité des Nations unies à maintenir la paix et la sécurité internationales.

"Le multilatéralisme n'est pas une option, mais une nécessité", a déclaré le ministre indonésien des Affaires étrangères, Arrmanatha Nasir, soulignant qu'aucun pays, quelle que soit sa puissance, ne pouvait relever seul les défis mondiaux actuels.

M. Guterres est arrivé en Indonésie le 17 octobre pour une visite officielle de trois jours, au cours de laquelle il a rencontré le président Prabowo Subianto et d'autres hauts responsables.

Cette visite a mis en lumière les efforts déployés par l'Indonésie pour renforcer la coopération multilatérale et promouvoir des réformes visant à rendre les institutions mondiales plus représentatives et mieux adaptées aux défis contemporains.

Xinhua/VNA/CVN