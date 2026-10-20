Yémen : une attaque des Houthis fait au moins 53 morts et plus de 200 blessés

Le bilan de l'attaque de missiles menée lundi par les Houthis contre une base militaire située dans la province yéménite de Shabwa (Sud-Est), riche en pétrole, s'élève désormais à 53 morts et plus de 200 blessés, a indiqué le gouvernement local de Shabwa dans un communiqué.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le gouvernement a indiqué que plusieurs missiles balistiques tirés par les Houthis avaient frappé le centre de formation Ahmed Al-Sulaimani situé à l'intérieur de la base militaire d'Al-Alam, dans le district de Jardan près de la capitale provinciale Ataq, où des agents de sécurité intérieure nouvellement recrutés suivaient une formation.

Ces chiffres restent provisoires, a précisé le gouvernement. Il a ajouté que les blessés étaient pris en charge dans des hôpitaux publics et privés à travers toute la province de Shabwa, les patients grièvement blessés devant être transférés vers des établissements médicaux spécialisés si nécessaire.

Le nouveau bilan fait état d'une forte augmentation du nombre de victimes par rapport au décompte précédent fourni par une source médicale locale, qui avait indiqué qu'au moins 25 soldats avaient été tués et plus de 30 blessés après que trois missiles ont frappé la base. Les équipes d'urgence continuent à évacuer les victimes du site tandis que les hôpitaux se mobilisent pour accueillir les blessés.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les Houthis ont par la suite revendiqué l'attaque. La chaîne de télévision al-Masirah contrôlée par les Houthis, citant une source militaire au sein du groupe, a rapporté que leurs forces avaient frappé des rassemblements de ce qu'elle a qualifié de "forces soutenues par l'Arabie saoudite" à la base militaire d'Al-Alam.

Le groupe a également réitéré son appel à "tous les Yéménites" pour qu'ils quittent les camps militaires où, selon lui, l'Arabie saoudite mobiliserait des forces, d'après al-Masirah. Parallèlement, les autorités de Shabwa ont demandé au gouvernement yéménite et à la coalition dirigée par l'Arabie saoudite de doter la province de systèmes de défense aérienne, de surveillance et d'alerte précoce.

Al-Alam est un vaste complexe militaire situé dans le district de Jardan, utilisé par les forces alignées avec le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale. L'attaque de lundi s'est produite dans un contexte d'intensification des combats et des échanges d'attaques entre les Houthis et les forces gouvernementales, soutenues par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, sur plusieurs fronts.

Xinhua/VNA/CVN