Une diplomate émiratie candidate au poste de secrétaire général de l'ONU

La diplomate émiratie Lana Nusseibeh a rejoint la course à la succession d'Antonio Guterres, actuel secrétaire général de l'ONU.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Son nom est apparu mercredi 21 octobre sur la page Internet officielle des Nations unies consacrée à la sélection du prochain secrétaire général. La page indique que Mme Nusseibeh a été désignée par son pays, les Émirats arabes unis (EAU). Mme Nusseibeh occupe actuellement le poste de ministre d'État au ministère des Affaires étrangères des EAU.

L'Agence de presse des Émirats, l'agence de presse officielle du pays, a indiqué que Mme Nusseibeh avait pris un congé pour se consacrer à sa candidature.

Mme Nusseibeh a été représentante permanente des EAU auprès des Nations unies de 2013 à 2024, notamment pendant le mandat 2022-2023 des EAU en tant que membre élu du Conseil de sécurité. Au cours du mandat de deux ans de son pays au Conseil de sécurité, Mme Nusseibeh a occupé à deux reprises la présidence tournante.

Mme Nusseibeh, née en 1978, est la plus jeune candidate au poste de direction le plus élevé de l'ONU.

Il y a actuellement sept candidats. Lors des six sondages informels organisés jusqu'à présent par le Conseil de sécurité, aucun candidat n'a franchi le seuil requis pour être recommandé par le Conseil de sécurité.

En vertu de la Charte des Nations unies, le Conseil de sécurité recommande à l'Assemblée générale un candidat en vue de sa nomination au poste de secrétaire général de l'ONU.

Les sept candidats actuellement en lice sont : Ivonne A-Baki, ancienne ministre équatorienne et diplomate ; Maria Fernanda Espinosa, ancienne présidente de l'Assemblée générale des Nations unies et ancienne ministre des Affaires étrangères et de la Défense de l'Equateur ; Rafael Grossi, d'Argentine, actuel directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique ; Rebeca Grynspan, ancienne vice-présidente du Costa Rica et actuelle secrétaire générale de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement ; Olara Otunnu, de l'Ouganda, ancien sous-secrétaire général des Nations unies ; Carolyn Rodrigues-Birkett, représentante permanente du Guyana auprès des Nations Unies ; Macky Sall, ancien président du Sénégal.

Le mandat du prochain secrétaire général des Nations unies débutera le 1er janvier 2027.

Xinhua/VNA/CVN