L'Iran réfute les allégations américaines concernant le transport de pétrole dans le détroit d'Ormuz

Le porte-parole des forces armées iraniennes, Abolfazl Shekarchi, a rejeté samedi 19 septembre l'affirmation du Commandement central des États-Unis (CENTCOM) selon laquelle les forces américaines avaient soutenu le transport de plus d'un milliard de barils de pétrole via le détroit d'Ormuz "au cours des deux derniers mois".

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans un communiqué relayé par les médias iraniens, M. Shekarchi a qualifié cette affirmation, faite plus tôt dans la journée par le commandant du CENTCOM, l'amiral Brad Cooper, de "fausse et ridicule".

Il a ajouté que les propos de M. Cooper constituaient "une projection et une opération psychologique ratée visant à remonter le moral des forces épuisées et exténuées de l'armée terroriste américaine dans la région et à justifier les coûts financiers exorbitants et les pertes subies par les États-Unis dans la région".

M. Shekarchi a noté que de telles affirmations ne pouvaient pas changer la réalité de l'expulsion de l'armée américaine "agressive" de la région, soulignant que l'initiative dans le détroit d'Ormuz restait entre les mains des forces armées iraniennes.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux samedi 19 septembre, M. Cooper a déclaré : "Nous avons franchi cette étape importante tout en contribuant à assurer le passage de plus de 2.000 navires commerciaux dans le détroit grâce à une protection coordonnée. De toute évidence, la dynamique est en train de s'accélérer".

"Des milliers de navires ont traversé le détroit. Plus d'un milliard de barils de brut ont été expédiés par les partenaires du Golfe via le détroit d'Ormuz, et l'Iran a exporté zéro baril grâce à notre blocus de fer", a-t-il affirmé.

À la suite de frappes américano-israéliennes sur l'Iran le 28 février, Téhéran a restreint le passage par cette voie navigable stratégique, tandis que les forces américaines ont imposé un blocus naval ciblant les navires se rendant vers les ports iraniens ou en provenance de ceux-ci.

Xinhua/VNA/CVN