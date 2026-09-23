L'Iran et l'IA au menu de l'Assemblée générale de l'ONU

L'Iran occupera mercredi 23 septembre le centre de la scène diplomatique à New York avec le discours de son président, Massoud Pezeshkian, qui a d'ores et déjà promis de "défendre fermement" les positions de son pays devant l'ONU.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'intelligence artificielle et ses risques pour la sécurité mondiale seront l'autre grand sujet brûlant de ce mercredi alors qu'une réunion du conseil de sécurité des Nations unies est programmée à 15h00 (19h00 GMT), au cours de laquelle participeront les patrons du secteur Sam Altman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic) et Clément Delangue (Hugging Face).

L'intervention mercredi matin à la tribune de l'ONU du président de la République islamique iranienne sera particulièrement scrutée par la communauté internationale, au lendemain de l'annonce par Donald Trump d'une reprise du dialogue avec Téhéran pour tenter de mettre fin à une crise débutée au printemps par des frappes des États-Unis et Israël contre l'Iran.

Jusqu'à présent, l'administration Trump a échoué à trouver un accord avec Téhéran pour mettre fin aux tensions qui se sont largement étendues au Proche et Moyen-Orient et qui se cristallisent sur le blocage du détroit d'Ormuz par Téhéran.

En outre, les crispations sur les répercussions économiques mondiales de ce conflit sont montées d'un cran ces dernières semaines.

Ceux-ci ont consolidé leur contrôle de Bab el-Mandeb, un autre détroit crucial pour les flux énergétiques, faisant grimper davantage les prix du pétrole.

Echanges indirects

Massoud Pezeshkian est arrivé mardi 22 septembre à New York, après une rencontre entre l'émissaire américain Steve Witkoff et le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, au cours de laquelle celui-ci a communiqué les conditions de Téhéran pour une réouverture du détroit d'Ormuz, selon la télévision d'État Irib.

Des échanges ont eu lieu entre responsables iraniens et américains via des médiateurs pendant une grande partie de la journée en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, a plus tard expliqué Steve Witkoff.

Le gendre du président, Jared Kushner, qui a participé aux négociations initiales avec Téhéran avant qu'elles ne s'interrompent en juin dernier, a également pris part aux nouvelles tractations.

"J'espère qu'ils prendront les bonnes décisions", a-t-il ajouté, au cours d'une réunion avec des dirigeants de pays du Moyen-Orient.

AFP/VNA/CVN