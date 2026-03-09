Le CGRI prête allégeance au nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei

Mojtaba Khamenei, fils d'Ali Khamenei, a été choisi comme nouveau guide suprême de l'Iran, a annoncé dimanche 8 mars l'Assemblée des experts du pays.

>> Trump menace l'Iran d'une riposte militaire "sans précédent" en cas de représailles

>> Trump déclare que les États-Unis frappent l'Iran "à plein régime"

>> L'Iran n'autorisera plus aucune exportation de pétrole par le détroit d'Ormuz

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Dans un communiqué, l'Assemblée des experts a confirmé l'élection de Mojtaba Khamenei en tant que troisième guide suprême du pays, évoquant "le vote décisif des représentants respectés" de l'assemblée.

"Lors de la session extraordinaire tenue aujourd'hui, l'ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei ... est nommé et présenté comme le troisième dirigeant du système sacré de la République islamique d'Iran", indique le communiqué.

À la suite de cette annonce, le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) d'Iran a immédiatement prêté allégeance au nouveau guide suprême et exprimé sa volonté de suivre ses instructions.

Mojtaba Khamenei, né en 1969, est le fils du défunt guide suprême iranien Ali Khamenei, tué lors des frappes conjointes américano-israéliennes en Iran le 28 février.

Avant même cette annonce, Mojtaba Khamenei était largement pressenti pour devenir le nouveau guide suprême. Israël et les États-Unis ont tous deux proféré des menaces à l'égard de l'Iran à ce sujet.

Mercredi 4 mars, Israël a menacé que toute personne choisie par l'Iran comme nouveau guide suprême serait "une cible d'élimination".

Jeudi 5 mars, le président américain Donald Trump a déclaré au site d'information américain Axios qu'il était "inacceptable" que Mojtaba Khamenei devienne le nouveau dirigeant de l'Iran, ajoutant qu'il devait lui-même être personnellement impliqué dans le choix du prochain dirigeant iranien.

Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes aériennes surprises contre Téhéran et d'autres villes iraniennes le 28 février, tuant Ali Khamenei, ainsi que certains membres de sa famille, des hauts commandants militaires iraniens et des civils. L'Iran a riposté par plusieurs vagues d'attaques de missiles et de drones visant Israël et des cibles américaines à travers le Moyen-Orient.

Xinhua/VNA/CVN



