Téhéran : dignitaires iraniens et étrangers honorent feu le Guide suprême

De hauts responsables iraniens et étrangers ont rendu un dernier hommage vendredi 3 juillet à feu le Guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, lors d'une cérémonie organisée à Téhéran.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La cérémonie d'hommage a débuté dans la matinée dans la salle de prière Mosalla de l'imam Khomeini, dans le centre de Téhéran, et s'est poursuivie tout au long de la journée.

Le président iranien Massoud Pezeshkian, le président du Parlement Mohammad Baqer Qalibaf, le chef du pouvoir judiciaire Gholamhossein Mohseni-Ejei, le président du Conseil de discernement de l'intérêt supérieur du régime Sadeq Amoli Larijani et d'autres hauts responsables ont assisté à la cérémonie.

Parmi les invités étrangers figuraient des chefs d'État, des présidents de parlement et des ministres de plusieurs pays. Parmi eux figuraient le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et le chef d'état-major de l'armée, le maréchal Syed Asim Munir, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, le président géorgien Mikheil Kavelashvili, le président irakien Nizar Amedi, le président tadjik Emomali Rahmon, le président de la région du Kurdistan irakien Nechirvan Barzani, ainsi que de hauts responsables chinois et russes.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Des personnalités religieuses, des universitaires et des chefs tribaux ont également assisté à la cérémonie.

Les cérémonies funéraires se poursuivront jusqu'au 9 juillet, avec des cortèges à Téhéran, Qom et Mechhed, ainsi que des rites en Irak. Les autorités iraniennes ont annoncé des fermetures de lieux publics et des restrictions de l'espace aérien à Téhéran et Mechhed à des dates clés, le jeudi 2 juillet ayant été déclaré jour de deuil national.

Ali Khamenei a été tué lors d'une frappe américaine et israélienne à Téhéran le 28 février. Son fils, Mojtaba Khamenei, a été désigné en mars nouveau Guide suprême de l'Iran

Xinhua/VNA/CVN