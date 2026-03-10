L'Iran dirigé par un nouveau guide suprême

L'Iran entre lundi 9 mars dans une nouvelle ère, avec la désignation de Mojtaba Khamenei comme guide suprême pour succéder à son père, au dixième jour d'une guerre qui plonge les marchés dans la panique et fait s'envoler les cours du pétrole.

La République islamique, attaquée par les États-Unis et Israël il y a dix jours, poursuit ses frappes contre Israël et les infrastructures de ses voisins du Golfe, riches en hydrocarbures et qui abritent des bases militaires américaines.

Une frappe iranienne a ainsi provoqué un incendie en début de journée dans le complexe de raffinage pétrolier d'Al-Maameer, à Bahreïn, selon un média d'État.

Et entre blocage du détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième de la production mondiale de pétrole et de gaz naturel liquéfié (GNL), dommage aux infrastructures énergétiques et craintes sur la stabilité de la région, les marchés paniquent.

Les Bourses européennes ont ouvert en baisse, Paris perdant quelque 2% en fin de matinée, tout comme Francfort et Londres. En Asie, la Bourse de Tokyo a clôturé sur un plongeon de quelque 5% tandis que Séoul dévissait de 6%.

Le prix du baril a brièvement dépassé les 118 dollars, son plus haut niveau depuis l'été 2022, après la crise ukrainienne.

Depuis le début de la guerre le 28 février, le baril de West Texas Intermediate (WTI), référence du marché américain, a enregistré une hausse de 70%, du jamais vu sur une période aussi courte.

Les ministres des Finances des puissances du G7 se réunissent en visioconférence lundi 9 mars à 12h30 GMT. Le recours aux réserves stratégiques de pétrole est une "option envisagée", selon une source de l'exécutif français.

Donald Trump, lui, considère que l'objectif de départ du conflit - priver l'Iran de toute capacité à fabriquer l'arme nucléaire - justifie ces sacrifices. C'est un "tout petit prix à payer pour la paix et la sécurité des États-Unis et du monde", a assuré le président américain sur son réseau Truth Social.

Mojtaba Khamenei, un religieux de 56 ans proche des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, est parvenu à dépasser les réticences des plus réformateurs du pouvoir et succède à son père Ali Khamenei, tué il y a dix jours par l'offensive américano-israélienne.

