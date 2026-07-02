Pakistan : sept morts et un disparu après le chavirement d'un bateau touristique

Sept personnes ont été tuées et une autre est portée disparue après le chavirement d'un bateau touristique mercredi 1 er juillet sur le lac Saifullah, dans la province du Khyber Pakhtunkhwa, au nord-ouest du Pakistan, a indiqué la police.

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Le bateau, qui transportait huit membres d'une même famille pour une excursion touristique, a chaviré dans la région pittoresque de Kalam, dans le district de Swat, a déclaré un responsable de la police locale aux médias Les corps des sept victimes ont été retrouvés, tandis que les équipes de secours, les policiers et les bénévoles locaux poursuivaient les recherches pour retrouver la personne disparue.

Xinhua/VNA/CVN