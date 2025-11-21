Lutte contre la pêche illicite : les navires de pêche sous contrôle via l’application VNeID

>> Cà Mau intensifie la sensibilisation à la lutte contre la pêche illicite
|Vue aérienne de Lach Hôi, province de Thanh Hoa (Centre).
|Photo : VNA/CVN
Conformément aux directives du Premier ministre sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), les systèmes de gestion des navires du secteur halieutique et des gardes-frontières ont été synchronisés et numérisés.
Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement propose désormais d’interconnecter directement l’application VNeID avec le système national de surveillance des gardes-frontières. Les unités concernées sont invitées à mobiliser immédiatement leurs équipes techniques afin d’achever dans les meilleurs délais cette interconnexion et de procéder à la mise en exploitation effective du dispositif.
VNA/CVN