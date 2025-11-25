Hanoï s’emploie à atteindre ses objectifs de croissance et d’investissement

Le président du Comité populaire de la ville de Hanoï, Nguyên Duc Trung, a signé un document appelant à intensifier les efforts pour atteindre les objectifs de croissance de 2025 et jeter les bases d’une expansion à deux chiffres l’année prochaine.

En vertu du document N°6166/UBND-TH du 11 novembre, publié pour mettre en œuvre la résolution gouvernementale N°86 relative aux tâches prioritaires pour les derniers mois de 2025, il a demandé aux services municipaux et aux autorités communales d’examiner les progrès accomplis, d’identifier les difficultés et de prendre rapidement des mesures pour atteindre les objectifs socio-économiques de la capitale pour cette année.

Le Comité populaire municipal a notamment demandé une évaluation rapide de l’impact des récentes tempêtes et inondations afin d’ajuster les scénarios de croissance en conséquence, dans le but d’atteindre une croissance économique d’au moins 8% cette année et de jeter les bases d’une croissance à deux chiffres en 2026.

Le recouvrement des recettes budgétaires doit être renforcé afin de prévenir les pertes et d’atteindre une croissance d’au moins 25% supérieure aux prévisions. Le décaissement des investissements publics doit également être renforcé au cours des prochains mois, la ville visant un taux de décaissement de 100%.

Hanoï poursuivra l’accélération de la mise en œuvre de la Résolution N°57 du Politburo et de la Résolution N°71 du gouvernement, en privilégiant l’utilisation de la base de données nationale, le développement de plateformes numériques partagées et l’amélioration de l’adoption et de l’efficacité des services publics en ligne.

La priorité sera donnée à la simplification des procédures administratives pour le lancement de grands projets à l’occasion du XIVe Congrès national du Parti, qui se tiendra le 19 décembre. Le Département des finances est chargé d’examiner et de sélectionner les grands projets pouvant faire l’objet d’une pose de première pierre ou d’une inauguration pour cette occasion.

Le Département de la construction devra conseiller la ville sur les mécanismes à mettre en œuvre pour promouvoir la transition vers une mobilité verte, notamment un plan visant à interdire la circulation des motos à essence dans le périmètre du périphérique 1.

Les autorités municipales ont également insisté sur la nécessité de se préparer pour les fêtes du Têt (Nouvel An lunaire). Hanoï continuera de promouvoir la campagne "Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens", d’encourager la consommation et de garantir l’approvisionnement en produits de première nécessité pendant les célébrations du Nouvel An et du Nouvel An lunaire.

VNA/CVN