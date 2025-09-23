50 ans de relations Vietnam - Allemagne : un partenariat stratégique en plein essor

Le 23 septembre 1975, le Vietnam et la République fédérale d'Allemagne ont officiellement établi leurs relations diplomatiques. Un demi-siècle plus tard, ce partenariat s'est continuellement consolidé et développé de manière globale, toujours plus approfondie et substantielle, créant une force motrice puissante pour porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Depuis le milieu du XXᵉ siècle, des dizaines de milliers de Vietnamiens ont étudié, travaillé et vécu en Allemagne, tissant des liens humains durables. Aujourd'hui, la coopération bilatérale couvre un large éventail de domaines : politique, diplomatie, économie, éducation, jumelages entre localités, etc.

En octobre 2011, les deux pays ont signé la Déclaration commune de Hanoï établissant un partenariat stratégique pour l'avenir. Plus récemment, en juillet 2025, ils ont conclu une Déclaration commune sur le partenariat énergétique, à l'occasion de la participation de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân au Sommet mondial des femmes et à des activités bilatérales en Allemagne.

Le Plan d'action stratégique 2023-2025 définit cinq domaines prioritaires de coopération : la promotion d'un ordre fondé sur le droit et le renforcement des relations en matière de sécurité ; l'approfondissement des liens économiques, énergétiques et numériques ; le développement d'un partenariat sur le climat, l'énergie et l'environnement ; la coopération dans l'éducation, la recherche et l'innovation ; et enfin l'intensification des échanges entre les peuples.

Les deux pays procèdent régulièrement à des échanges de délégations et à des contacts de haut niveau, créant ainsi une dynamique favorable à la coopération. La diplomatie de Parti comme la diplomatie populaire ne cessent de s'élargir. Le Parti communiste du Vietnam entretient un mécanisme de dialogue théorique de haut niveau avec le Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) et le Parti de gauche Die Linke.

La défense et la sécurité se sont imposées comme un pilier important du partenariat stratégique. En novembre 2022, les ministères de la Défense ont signé un accord de coopération en matière de défense, établissant un cadre global pour les échanges de délégations, le partage d’expériences stratégiques, la formation, la médecine militaire et le maintien de la paix. Plusieurs mécanismes bilatéraux - dialogue stratégique, consultations politiques, comité mixte de coopération économique, comité mixte de coopération scientifique et technologique - contribuent à renforcer la confiance et la compréhension mutuelles.

L'économie constitue un point fort des relations bilatérales. L'Allemagne est le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l'Union européenne et le quatrième investisseur européen dans le pays. Les échanges bilatéraux sont passés de 5,6 milliards de dollars en 2011 à plus de 11 milliards en 2024.

Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

Les deux économies, ouvertes et complémentaires, s'emploient activement à promouvoir la coopération en matière de main-d'œuvre et de formation professionnelle afin de répondre à la forte demande en personnel qualifié des entreprises et des localités en Allemagne. L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyên Dac Thành, a indiqué que dans les temps à venir, les deux parties promouvraient conjointement la ratification rapide de l'Accord de protection des investissements Vietnam - Union européenne (EVIPA), afin de créer un nouvel élan de coopération.

Le Vietnam et l'Allemagne s'engagent également à renforcer la coopération dans la protection de l'environnement et le développement durable, avec des projets sur les énergies renouvelables, la gestion des ressources en eau et la biodiversité.

Parallèlement, les liens dans les domaines de la justice, de l'éducation et de la formation, de la science et de la technologie, de la santé, de la culture et du tourisme connaissent un essor notable. L'Allemagne figure parmi les dix marchés émetteurs de touristes ayant les dépenses les plus élevées au Vietnam. Depuis 2023, les visiteurs allemands bénéficient d'une exemption unilatérale de visa pour un séjour pouvant aller jusqu'à 45 jours. Des projets conjoints de préservation du patrimoine, notamment à Huê, illustrent également cette coopération culturelle.

L'année 2025 marque à la fois le 50ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 14ᵉ anniversaire du partenariat stratégique. De nombreux événements commémoratifs ont été organisés, tels que l'inauguration de la statue de l'Ours Vietnam - Allemagne à Berlin ou la célébration de la Fête nationale du Vietnam à l’ambassade à Berlin.

L'ambassadeur Nguyên Dac Thành a exprimé sa conviction que le partenariat stratégique Vietnam - Allemagne pour l'avenir continuerait de se développer, apportant des contributions concrètes à la paix, à la prospérité et à l'innovation au bénéfice des deux peuples.

VNA/CVN