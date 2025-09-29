Renforcement des relations entre le Vietnam et l’Allemagne

À l’occasion du 50ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Allemagne (1975-2025), le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est entretenu par téléphone le 29 septembre avec le chancelier fédéral allemand Friedrich Merz afin d’examiner les mesures visant à promouvoir le partenariat stratégique bilatéral de manière toujours plus substantielle, efficace et globale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que l’Allemagne continue de coopérer activement à la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Vietnam -Union européenne (EVFTA), ratifie rapidement l’Accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA), et crée davantage de conditions favorables pour permettre aux entreprises des deux pays d’élargir leurs activités commerciales et d’investissement. Il a également suggéré de faire de la science, de la technologie et de l’innovation un nouveau pilier de la coopération bilatérale.

Le chancelier Friedrich Merz a affirmé que l’Allemagne attachait de l’importance au partenariat stratégique avec le Vietnam et souhaitait poursuivre l’élargissement de la coopération bilatérale dans des domaines stratégiques tels que l’économie verte, la transition énergétique, l’économie circulaire, les industries de soutien et les services logistiques...

Rehausser prochainement leurs relations bilatérales

Les deux parties ont convenu de rehausser prochainement leurs relations bilatérales à un niveau supérieur, de continuer à renforcer les échanges de délégations de haut niveau, de tirer pleinement parti des mécanismes de coopération existants et de promouvoir la création de groupes de travail conjoints dans les domaines économique, politique et du travail.

Elles ont en outre décidé de promouvoir davantage la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la finance verte, des énergies renouvelables, de la transformation numérique et du développement durable, des industries de soutien, de l’économie numérique, des produits pharmaceutiques, des produits chimiques et des transports.

Elles ont également échangé sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, réaffirmant leur position en faveur du règlement pacifique des différends sur la base du droit international, et soulignant le rôle de la coopération internationale et des liens régionaux pour la paix, la stabilité et le développement durable.

