Le PM demande de construire une route reliant l'aéroport de Gia Binh à Hanoï

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 23 février à Hanoï une réunion avec les ministères, branches et localités concernés sur le projet d'aéroport de Gia Binh, province de Bac Ninh et la construction d'une route reliant l'aéroport à Hanoi.

Il s’agit d’un projet clé national, jouant un rôle important dans le système d'ouvrages de défense et de sécurité nationales et de développement socio-économique.

Le chef du gouvernement a demandé l'achèvement de cette route dans un délai maximum de deux ans, en veillant à ce qu’elle soit la plus droite et la plus efficace possible. Il a aussi souligné la nécessité de mettre en place une zone de logistique moderne et intelligente à l’aéroport de Gia Binh pour développer le commerce électronique. Il a expliqué la nécessité de cet aéroport par la surcharge de celui de Nôi Bài, qui ne suffit plus à faciliter le développement du delta du fleuve Rouge.

L'aéroport de Gia Binh, classé niveau 4E, est conçu comme un ouvrage de défense et de sécurité nationale. Au-delà de son rôle dans l’entraînement et la préparation au combat des forces aériennes de la Police populaire, l’aéroport devrait accueillir des vols officiels pour des dirigeants nationaux et étrangers, tout en assurant des services de transport de fret et de passagers.

Auparavant, le Premier ministre a signé la décision N°98/QD-TTg du 17 septembre 2024, approuvant la politique d'investissement du projet de construction de l'aéroport de Gia Binh. Plus précisément, la première phase comprend la construction d'une piste de 1 500 m sur un terrain de 125 ha à Xuân Lai et Gia Binh. L'installation répondra aux normes de niveau 3 pour les hélicoptères et les opérations militaires ainsi qu'un aéroport civil du niveau 3C, selon les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Avec un investissement de 4.431 milliards de dôngs (173,57 millions de dollars), sa finalisation est prévue pour le XIVe Congrès national du Parti.

