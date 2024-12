L’aéroport de Bac Ninh pourra accueillir le plus gros avion du monde

Photo : VGP/CVN

Le Comité populaire de la province de Bac Ninh vient de terminer une séance de travail avec les agences spécialisées des ministères de la Police, des Transports et des Communications sur le plan d’agrandissement de l’aéroport de Gia Binh.

Ainsi, après le début de la phase 1 du projet d’aéroport, Bac Ninh a mise en œuvre la phase 2 sur une échelle prévue de plus de 400 hectares, transformant un aérodrome en aéroport.

Bac Ninh se concentre sur l’élaboration du projet de transformation de l’aérodrome de Gia Binh en aéroport de Gia Binh servant à accueillir des délégations diplomatiques internationales et à transporter des passagers et des marchandises avec une longueur de piste de 4,5 km pour pouvoir accueillir le plus gros avion du monde.

Deux phases

La mise en œuvre de la phase 2 se déroulera parallèlement à la phase 1, en s’efforçant d’achever les deux phases fin 2025.

Photo : VNA/CVN

"La province apprécie hautement le sens et l’importance du projet de l’aéroport de Gia Binh et est déterminé à mettre en œuvre ses deux phases en parallèle, avec une phase 2 divisée en 2 étapes, dont le contenu doit être mis en œuvre immédiatement", a souligné Vuong Quôc Tuân, président du Comité populaire de la province de Bac Ninh.

Afin de garantir le rythme du projet, le président du Comité populaire provincial a demandé aux agences spécialisées des ministères de la Police, des Transports et des Communications d’examiner et de convenir de la superficie d’expansion maximale de l'aéroport. La province disposera également d’un plan spécifique pour assurer les conditions les plus favorables aux activités auxiliaires de l’aéroport.

Le président du Comité populaire de la province de Bac Ninh a désigné le Service des transports et des communications comme organe permanent chargé de la coordination et de la réalisation du projet avec l’unité de conseil, le ministère des Transports et des Communications et celui de la Police. Le Service provincial de la construction se coordonne avec l’unité de conseil du ministère de la Police pour examiner les emplacements de construction des projets logistiques et du système portuaire fluvial intérieur pour répondre aux besoins de développement afin de devenir un centre logistique international par voie aérienne et fluviale.

Vuong Quôc Tuân a également demandé que, d’ici le 30 janvier, les districts de Gia Binh et Luong Tài soumettent d’urgence des documents pour l’approbation de leur planification, afin d’assurer le rythme adéquat de mise en œuvre des prochaines tâches.

Le matin du 10 décembre, lors de la cérémonie de mise en chantier de l’aéroport de Gia Binh, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux agences compétentes de déployer rapidement la phase 1 du projet et d’effectuer les procédures nécessaires à la mise en œuvre de sa phase 2.

Quê Anh/CVN