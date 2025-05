Nord

Bac Ninh : la construction d'un aéroport international à double usage approuvée

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a approuvé le 10 mai l'ajustement du plan d'investissement de l'aéroport de Gia Binh, dans la province septentrionale de Bac Ninh, faisant de cet aéroport de niveau 3C, destiné à la défense et à la sécurité nationales, un aéroport international de niveau 4E, à double usage (civil et militaire).

Présidant une réunion entre les membres permanents du gouvernement et les représentants des ministères, secteurs et localités concernés concernant l'investissement et la construction de l'aéroport international de Gia Binh et d'une route reliant Hanoï, le Premier ministre a félicité le ministère de la Police pour son initiative proactive concernant cette modernisation. Il a demandé au ministère de finaliser la proposition et de la soumettre au Bureau politique du Parti pour approbation.

Pham Minh Chinh a souligné la nécessité de l'aéroport pour compléter l'aéroport international de Nôi Bài à Hanoï et soutenir le développement du pays dans la nouvelle ère, notamment en prévision de l'accueil par le Vietnam de l'APEC 2027. Il a également insisté sur l'importance de développer une plateforme logistique aérienne sur le site de l'aéroport de Gia Binh, parallèlement à sa construction.

Le ministère de la Police, désigné comme investisseur principal, a été chargé de faire évoluer le modèle d'investissement, passant d'un financement public à un partenariat public-privé (PPP). Dans ce cadre, les investissements privés seraient mobilisés pour les composantes de l'aviation civile, tandis que le ministère conserverait le contrôle des domaines de la défense et de la sécurité nationales.

Le ministère a également été chargé de sélectionner des investisseurs compétents et réputés, en veillant à leur adéquation avec les intérêts nationaux et au strict respect des lois afin de prévenir la corruption, les abus et le gaspillage. Il doit également proposer des mécanismes et des politiques appropriés pour accélérer la mise en œuvre du projet.

La route reliant l'aéroport de Gia Binh à Hanoï s'étendra sur environ 45,6 km, dont 14 km dans la capitale. L'investissement total estimé pour ce volet est d'environ 40.300 milliards de dôngs (1,55 milliard de dollars), nécessitant le défrichement d'environ 585,5 ha.

Les autorités de Hanoï et de Bac Ninh ont proposé au chef du gouvernement d'approuver le montant de l'investissement et d'autoriser sa mise en œuvre selon le modèle PPP, notamment par le biais d'un contrat de construction-transfert (BT), la sélection des investisseurs étant effectuée par nomination directe dans des cas particuliers.

En réponse, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé son soutien aux propositions des localités et a chargé le vice-Premier ministre Trân Hông Hà de superviser la préparation, le défrichement et l'exécution du projet.

Il a demandé aux ministères, agences et autorités locales concernés de mettre en œuvre d'urgence les prochaines étapes pour accélérer la mise en œuvre des projets aéroportuaires et routiers, en vue d'un achèvement en 2026.

