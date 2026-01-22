Hô Chi Minh-Ville

Investir dans les infrastructures de recharge, dynamisant le marché des motos électriques

La décision du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville d'éliminer toute discrimination et tout monopole dans l'investissement et l'exploitation des bornes d'échange de batteries et des stations de recharge pour motos électriques est considérée comme un tournant décisif dans la transition vers des transports plus écologiques.

>> FPT Retail et V-Green s'associent pour déployer un réseau de recharge VinFast

>> La VAMOBA appelle à créer un système de bornes de recharge ouvert

>> VinFast et CEP soutiennent la transition des moto-taxis vers l’électrique

>> VinFast lance quatre nouvelles motos électriques et déploie 4.500 stations d’échange de batteries

Photo : Luu Niêm/CVN

Avec la levée progressive des obstacles infrastructurels, le marché des motos électriques connaît un essor immédiat, avec la participation de nombreuses grandes entreprises et des centaines de milliers de véhicules qui passent, ou passeront, à l'électrique.

Suppression du monopole

des bornes d'échange de batteries

Début 2026, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a officiellement donné son feu vert à l'installation de bornes d'échange de batteries pour motos électriques sur les trottoirs et les espaces publics situés dans l'emprise routière. Cette politique, mise en œuvre sur proposition du Service municipal de la construction, vise à concrétiser l'engagement de neutralité carbone et à accélérer la transition vers des transports plus écologiques dans la plus grande ville du pays.

Tout en développant l'espace dédié aux infrastructures pour véhicules électriques, les autorités municipales ont insisté sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un assouplissement inconditionnel. L'utilisation temporaire des routes et des trottoirs pour l'installation de bornes d'échange de batteries doit rester pleinement conforme à la réglementation en vigueur concernant les tarifs, la gestion de l'ordre public et la sécurité des infrastructures. L'objectif est de garantir un équilibre des intérêts entre l'État, les entreprises et les citoyens, en évitant une utilisation incontrôlée et abusive de l'espace public.

Le principe fondamental de cette politique est celui d'une concurrence loyale. Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville exige l'absence de discrimination et de monopole dans l'investissement, l'installation, la gestion et l'exploitation des bornes d'échange de batteries pour motos électriques. Le Service municipal de la construction est chargé de publier les critères de sélection des entreprises et la liste des routes et trottoirs éligibles, garantissant ainsi la transparence dès la phase initiale d'accès aux infrastructures. Par conséquent, toute entreprise répondant aux exigences techniques, financières et légales peut participer, au lieu que ce droit soit réservé à quelques acteurs seulement.

Photo : Luu Niêm/CVN

Parallèlement à l'ouverture du marché, Hô Chi Minh-Ville renforce également les responsabilités des investisseurs. Le mécanisme de gestion post-investissement, le plan d'exploitation, la maintenance et l'entretien des stations d'échange de batteries doivent être clairement définis dès le début. Les entreprises sont pleinement responsables de la sécurité électrique, de la prévention et de la lutte contre les incendies, de la sécurité et de l'ordre public, de l'hygiène environnementale et de l'esthétique urbaine. Elles doivent également gérer proactivement les incidents et indemniser les dommages en cas de risques survenant pendant l'exploitation.

En réalité, cette politique découle de la pression exercée par les pénuries d'infrastructures existantes. Selon les données du Service municipal de la construction, Hô Chi Minh-Ville compte actuellement environ 100.000 motos électriques en circulation, alors que la localité entière ne dispose que d'environ 300 bornes de recharge rapide et d'une cinquantaine de points d'échange de batteries publics. Comparé aux recommandations internationales, qui prévoient qu'une borne de recharge ou un point d'échange de batteries desserve en moyenne 40 à 50 motos électriques, le système actuel est encore loin de répondre aux besoins réels.

Ce manque a suscité d'importants projets d'investissement de la part du secteur privé. Avant la publication de la politique municipale, la compagnie Great Wealth et celle de V-Green ont proposé d'investir dans l'installation d'environ 20.000 bornes d'échange de batteries, installées à proximité des lampadaires sur les trottoirs appropriés. Ces bornes sont conçues pour desservir de nombreux modèles de motos électriques populaires, tels que Honda, Yadea, Yamaha, etc., et ciblent les utilisateurs effectuant de nombreux déplacements, comme les chauffeurs de VTC et les livreurs.

Selon les responsables municipaux, si ce modèle est mis en œuvre conformément au plan et dans le strict respect des normes techniques, il augmentera rapidement la densité des points d'échange de batteries, réduisant ainsi la pression sur la recharge à domicile, source potentielle de risques d'incendie et de sécurité électrique, notamment dans les immeubles et les zones résidentielles denses. Plus important encore, le déploiement de cette infrastructure de manière compétitive et transparente jettera les bases d'un réseau énergétique pour les transports verts, ouvrant la voie à une forte accélération du développement des motos électriques dans les années à venir.

Photo : Luu Niêm/CVN

Infrastructures prêtes : un atout pour le marché

de la moto électrique

Le déploiement des infrastructures de recharge et d'échange de batteries a un impact considérable sur le marché de la moto électrique. On estime qu'en 2030, Hô Chi Minh-Ville pourrait compter environ 1,2 million de motos électriques, ce qui engendrerait une demande de plus de 25.000 bornes de recharge publiques et armoires d'échange de batteries. Dès la période 2025-2026, le marché a déjà enregistré une croissance à deux chiffres, notamment auprès des utilisateurs de services de Voiture de transport avec chauffeur (VTC) et de livraison.

Dans cette course, VinFast joue un rôle majeur grâce à un écosystème relativement complet de véhicules, de batteries et de stations d'échange. Elle ambitionne de déployer des dizaines de milliers de stations d'échange à travers le pays, Hô Chi Minh-Ville étant une zone clé. L'avantage de ce modèle réside dans la rapidité de recharge, parfaitement adaptée à l'utilisation intensive des véhicules par les conducteurs.

Parallèlement, Honda Vietnam, marque détenant plus de 50% du marché des motos à essence, a fait son entrée sur le marché de la moto électrique. Honda Vietnam a non seulement lancé de nouveaux modèles, mais a également commencé à déployer des bornes de recharge et des armoires d'échange de batteries dans ses concessions (HEADs) et prévoit de s'étendre aux espaces publics grâce à des partenariats avec des tiers. Avec près de 800 HEADs à travers le pays, cette initiative constitue un fondement essentiel pour l'entreprise afin d'accroître progressivement sa couverture d'infrastructures.

Outre les entreprises majeures, le marché comprend également des entreprises technologiques locales telles que Selex Motors et Dat Bike, spécialisées dans les batteries, la performance et les solutions d'échange de batteries partagées. Ces modèles contribuent à diversifier l'offre et à éviter la dépendance à une seule norme technologique.

Photo : Tân Dat/CVN

La dynamique de croissance du marché de la moto électrique à Hô Chi Minh-Ville est due non seulement aux entreprises, mais aussi aux politiques publiques. La ville met en œuvre de nombreux programmes pour soutenir la conversion des véhicules, en donnant la priorité aux véhicules électriques dans les zones à faibles émissions, tout en renforçant progressivement les normes d'émissions pour les véhicules à essence. Avec une main-d'œuvre d'environ 400.000 chauffeurs VTC et livreurs, le passage aux motos électriques permettra à la fois de réduire les coûts d'exploitation et de s'inscrire dans une démarche de gestion urbaine durable.

Les experts estiment que l'ouverture des infrastructures de recharge à un plus grand nombre d'entreprises transformera la concurrence, qui passera de la simple possession de bornes à la qualité du service. Les consommateurs bénéficieront ainsi de tarifs plus abordables, d'une couverture réseau étendue et d'une sécurité accrue. À long terme, il s'agit d'une condition indispensable pour que les motos électriques deviennent le mode de transport dominant, et non une simple alternative.

On peut affirmer que la politique de non-monopolisation des bornes de recharge à Hô Chi Minh-Ville jette les bases d'un marché durable pour les motos électriques. En accordant la priorité aux infrastructures électriques et en menant des politiques de transition écologique, la ville a l'opportunité de montrer l'exemple au pays en matière de changement des habitudes de transport, de réduction des émissions et d'amélioration de la qualité de vie urbaine.

Tân Dat/CVN