La fusion-acquisition, un tremplin stratégique pour les entreprises vietnamiennes

La communauté vietnamienne des fusions-acquisitions s’est réunie mercredi 21 janvier pour définir des stratégies de consolidation des entreprises, alors que le pays traverse une période de turbulences économiques mondiales.

>> Transactions de fusion-acquisition animées dans le secteur bancaire

>> Les investisseurs étrangers sont de plus en plus impliqués dans la fusion-acquisition

>> Fusion-acquisition : le Vietnam anticipe une année prometteuse

Photo : BPL/CVN

Lors du Forum de printemps sur les fusions-acquisitions 2026, organisé par l’Association vietnamienne des fusions-acquisitions (VMAA), Nguyên Duc Kiên, ancien directeur du groupe consultatif économique du Premier ministre, a déclaré que l’ère de la mondialisation profonde cède la place à des accords bilatéraux axés sur les intérêts nationaux et la sécurité des chaînes d’approvisionnement.

Cette mutation structurelle crée ce qu’il a décrit comme une "période d’incertitude prolongée", tant en matière d’élaboration des politiques que de stratégie d’entreprise. Les centres économiques traditionnels, tels que les États-Unis et l’Union européenne, s’adaptent à la montée en puissance rapide des pays BRICS+ et des économies émergentes, fragmentant ainsi l’équilibre mondial des puissances économiques.

"Pour les entreprises vietnamiennes, cela représente à la fois des défis et des opportunités considérables", a-t-il affirmé.

Les défis comprennent une pression concurrentielle accrue, la hausse des coûts du capital et des exigences de plus en plus strictes en matière de transformation numérique et de normes de gouvernance. Cependant, des opportunités existent pour les entreprises capables de se restructurer rapidement, d’accroître leurs activités et de tirer parti du capital et de la technologie grâce à des opérations de fusions-acquisitions stratégiques.

Photo : CTV/CVN

Bien que les chiffres annuels complets n’aient pas encore été publiés, le Vietnam a enregistré environ 220 opérations de fusions-acquisitions au cours des dix premiers mois de 2025, pour une valeur totale divulguée d’environ 2,3 milliards de dollars américains.

Plus récemment, un rapport de Grant Thornton a montré que le marché a connu 31 transactions pour le seul mois de décembre, pour une valeur divulguée et estimée d’environ 1,3 milliard de dollars. Ces chiffres témoignent de la dynamique de reprise et de restructuration des entreprises dans l’économie à la croissance la plus rapide d’Asie du Sud-Est.

Nguyên Duc Kiên a mis en lumière la dynamique du marché des affaires national, qui souligne la nécessité de marchés des fusions-acquisitions plus dynamiques. Plus de 155.000 nouvelles entreprises ont été créées en 2025, tandis que plus de 102.000 ont repris leurs activités après une suspension temporaire. Toutefois, plus de 114.000 entreprises ont temporairement interrompu leurs activités pour restructuration, et près de 36.000 ont quitté définitivement le marché.

"Les données montrent qu’en plus des performances économiques positives, le secteur des fusions-acquisitions bénéficie d’une dynamique solide pour se développer fortement", a-t-il déclaré.

Selon lui, les fusions-acquisitions contribuent à la réallocation des actifs, au transfert de technologies, à l’harmonisation de la gouvernance et au renforcement de la compétitivité. Au lieu de laisser les ressources sociales se fragmenter ou se gaspiller, les fusions-acquisitions créent des mécanismes de réorganisation efficace qui améliorent la qualité globale de la croissance économique.

Ce forum a également marqué un tournant décisif pour le secteur des fusions-acquisitions au Vietnam, le ministère de l’Intérieur ayant officiellement approuvé la création de l’Association vietnamienne des fusions-acquisitions après plus de trois ans de plaidoyer soutenu de la part des milieux d’affaires et d’investissement.

Photo : CTV/CVN

Selon Pham Thùy Duong, présidente du comité directeur de l’association, la création de cette dernière représente bien plus qu’une simple organisation professionnelle. Elle témoigne des attentes d’un marché des fusions-acquisitions plus professionnel, transparent et standardisé.

L’association mettra en relation les entreprises, les conseillera sur les politiques à adopter, élaborera des normes transactionnelles, partagera les expériences de gestion post-fusion et renforcera la confiance des investisseurs nationaux et étrangers.

Pham Thùy Duong, dont la société réalise des fusions-acquisitions dans l’immobilier en regroupant d’anciennes maisons de ville pour des projets de développement plus importants, a reconnu que le manque de formation systématique et de certification professionnelle demeure le principal obstacle au marché.

Elle a noté que si les nouvelles lois foncières et de logement comportent des aspects positifs, la réorganisation administrative en cours a créé des obstacles procéduraux qui ralentissent le déroulement des transactions.

Alors que l’année 2026 s’annonce riche en opportunités et en défis, les fusions-acquisitions sont de plus en plus perçues comme un levier essentiel de restructuration des entreprises et de relance économique au Vietnam. Dans un cadre institutionnel transparent et sous l’impulsion d’investisseurs de long terme, les fusions-acquisitions peuvent dépasser le stade des transactions isolées et devenir un véritable moteur de croissance durable.

Cependant, les experts mettent en garde : les fusions-acquisitions ne constituent pas une solution miracle. Sans surveillance ni réglementation adéquates, elles peuvent faire l’objet d’abus à des fins de manipulation de marché, de démantèlement d’actifs ou de prix de transfert abusifs, nuisant ainsi à l’environnement des affaires. Renforcer le cadre juridique, autonomiser les intermédiaires et améliorer la transparence sont donc indispensables pour garantir un développement sain du marché.

VNA/CVN