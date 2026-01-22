XIVe Congrès national du Parti

L’industrie et le commerce jouent un rôle central dans le développement national

L’industrie et le commerce se sont imposés comme un moteur central de la croissance nationale durant la période 2021-2025, enregistrant des résultats importants qui soulignent leur rôle crucial dans l’économie, a déclaré la vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, à l’occasion du XIV e Congrès national du Parti.

>> Renforcer la résilience des exportations grâce aux forces endogènes

>> Résolution 57 : trois piliers pour l’action du ministère de l’Industrie et du Commerce

>> Le Vietnam franchit un nouveau cap : de l'usine d'assemblage au pôle de haute technologie

Ces résultats ont jeté des bases solides pour une accélération des progrès vers une économie indépendante, autonome et moderne, profondément intégrée au monde, permettant au Vietnam d’aborder avec confiance une nouvelle ère de développement.

Photo: VNA/CVN

Phan Thi Thang a affirmé que le secteur avait apporté une contribution majeure, globale et fondamentale au développement socio-économique au cours de la dernière législature. Il a fourni des conseils de manière proactive sur les politiques et mécanismes clés visant à stimuler l’activité économique, industrielle, commerciale et d’investissement, a levé les principaux obstacles et a assisté le Comité central du Parti, l’Assemblée nationale et les autorités compétentes dans l’adoption de résolutions et de conclusions essentielles qui ont favorisé la croissance.

Une empreinte indélébile

Le secteur est resté un moteur essentiel de la croissance, contribuant à la réalisation des objectifs de développement axés sur l’autonomie, la modernisation, la transition écologique, la transformation numérique et une intégration internationale large et efficace.

En particulier, l’industrie, l’énergie et le commerce ont été identifiés comme des piliers fondamentaux d’une économie indépendante et autonome, profondément ancrée dans les marchés mondiaux. Les cadres juridiques ont été mis à jour pour une plus grande cohérence, une plus grande transparence et une meilleure conformité aux normes internationales, améliorant ainsi le climat des affaires et renforçant la confiance des investisseurs.

Malgré la pandémie de COVID-19 et le ralentissement économique mondial, la production industrielle a fortement rebondi, affichant une croissance annuelle moyenne de plus de 6%. Le secteur de la transformation et de la fabrication, véritable pilier de l’économie, a affiché des performances supérieures à la moyenne et a presque 1,5 fois sa taille depuis le début du mandat.

Parallèlement, la vice-ministre a indiqué que la structure industrielle a évolué positivement, avec une moindre dépendance à l’égard de l’extraction de matières premières et une plus grande importance accordée à la transformation poussée et aux produits à forte valeur ajoutée et à forte intensité technologique. Des industries clés telles que l’électronique, le textile, la chaussure et l’agroalimentaire ont non seulement conservé leur position dominante, mais ont également renforcé leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales, témoignant du renforcement des capacités des entreprises vietnamiennes.

Un succès stratégique majeur a consisté à maintenir la sécurité énergétique nationale face à la demande croissante et à la transition énergétique mondiale. Les politiques et le cadre institutionnel ont été perfectionnés, les grands projets ont progressé et un système énergétique plus diversifié et flexible s’est mis en place.

Le réseau électrique vietnamien figure désormais parmi les 20 premiers au monde et est le plus important d’Asie du Sud-Est. Le mix énergétique s’est rapidement verdi, les énergies renouvelables gagnant du terrain tandis que les sources conventionnelles garantissent la stabilité et la fiabilité de l’approvisionnement. L’application de la Loi amendée sur l’électricité et du Plan ajusté de l’électricité VIII a ouvert la voie à un marché de l’énergie plus compétitif et transparent pour les années à venir.

La période 2021-2025 a été marquée par des niveaux records pour le commerce extérieur vietnamien, a-t-elle souligné, ajoutant que le volume total des échanges pour la seule année 2025 devrait dépasser 930 milliards de dollars américains, soit environ le double du niveau enregistré au début de la période.

Le pays a maintenu un excédent commercial pendant dix années consécutives, renforçant ainsi la stabilité macroéconomique, les réserves de change et la crédibilité nationale. La qualité de la croissance des échanges s’est améliorée de façon constante, s’orientant vers les produits transformés, manufacturés et de haute technologie, tandis que les importations ont soutenu la production nationale.

Il convient de noter que l’adhésion du Vietnam à 17 accords de libre-échange (ALE) et leur mise en œuvre effective ont élargi l’accès aux marchés, diversifié les destinations des exportations, réduit la dépendance à l’égard des partenaires traditionnels et renforcé sa résilience face aux chocs externes.

Les ventes au détail et les services aux consommateurs ont connu une croissance soutenue, avec une moyenne de plus de 8% par an, malgré les répercussions de la pandémie et la volatilité des prix mondiaux.

Le secteur a également sécurisé l’approvisionnement en produits de première nécessité et géré avec souplesse les prix de produits clés comme le carburant, l’électricité et l’alimentation, contribuant ainsi à la stabilité des populations et soutenant la production et le commerce. Le commerce électronique a connu une croissance à deux chiffres, plaçant le Vietnam parmi les marchés de détail numériques à la croissance la plus rapide au monde et accélérant la transformation numérique des entreprises, selon Thang.

Photo : VNA/CVN

Un tournant stratégique

Pour l’avenir, le secteur se concentrera sur le renouvellement de la pensée et la restructuration des relations industrielles et commerciales afin d’accroître la productivité, la qualité, la valeur ajoutée et la compétitivité. La science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique, la transition écologique et le développement du secteur privé en seront les principaux moteurs, a-t-elle fait savoir.

Les industries fondamentales et stratégiques progresseront également, avec des efforts pour maîtriser les technologies dans certains domaines émergents et attirer les investissements nécessaires à des infrastructures modernes, vertes et numériques dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie, du commerce et de la logistique, en adéquation avec les exigences d’intégration.

L’intégration économique internationale sera renforcée parallèlement à la restructuration économique et à la réforme du modèle de croissance. Les accords de libre-échange seront utilisés plus efficacement, les outils légitimes de défense commerciale seront intensifiés, les marchés et les chaînes d’approvisionnement seront diversifiés afin de réduire la dépendance excessive, et les initiatives de promotion du commerce, du commerce électronique et de l’économie numérique seront relancées. Le passage à une réglementation basée sur l’inspection après production, les risques et les normes permettra de créer un environnement commercial plus transparent et plus favorable.

Le secteur continuera de viser l’autonomie, la modernisation, la transition écologique, la transformation numérique et une intégration étendue au monde, tout en développant des politiques flexibles et des mécanismes de test pour lever les obstacles, mutualiser les ressources et favoriser un développement coordonné et moderne des infrastructures dans les domaines de l’énergie, de l’industrie, de la logistique et du commerce, a-t-elle encore indiqué.

VNA/CVN