La biométrie, pilier stratégique de la transformation numérique du secteur bancaire

En 2025, alors que la transformation numérique nationale entre dans une phase d’accélération et d’approfondissement, la biométrie s’impose comme l’une des technologies clés du secteur financier et bancaire.

>> Les banques abandonnent les cartes magnétiques et misent sur la biométrie

L’application des méthodes d’identification par empreintes digitales, reconnaissance faciale ou vocale contribue non seulement à améliorer l’efficacité de la gestion, à prévenir la fraude et le blanchiment d’argent, mais aussi à promouvoir des transactions financières transparentes et sécurisées, jetant ainsi les bases d’un développement durable de l’économie numérique.

Parallèlement au large consensus et aux attentes élevées de la population, la biométrie suscite également des exigences strictes en matière de protection des données personnelles et de respect de la vie privée. Cela montre que la biométrie n’est pas simplement une solution technologique, mais aussi un indicateur de la capacité de gouvernance de l’État et du sens des responsabilités de la société à l’ère numérique.

Alors que le Parti identifie les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique comme des moteurs essentiels du développement national, la maîtrise et l’application de la biométrie doivent impérativement aller de pair avec la garantie de la sécurité, de la confiance et des intérêts légitimes des citoyens, conformément au principe plaçant l’être humain au centre et comme acteur principal de la transformation numérique.

Dans le processus de transformation numérique du secteur bancaire, la biométrie ne se limite pas à la numérisation des procédures opérationnelles ou à la modernisation des infrastructures technologiques. Elle constitue plus fondamentalement une démarche stratégique visant à bâtir un écosystème de données numériques et un système global d’identification numérique. À l’échelle macroéconomique, la biométrie devient ainsi un pilier de la gouvernance nationale moderne, où l’identité numérique, les données des citoyens et les données financières sont interconnectées de manière cohérente, transparente et intègre, contribuant à renforcer l’efficacité et l’efficience de la gestion publique.

L’orientation du Parti en matière de transformation numérique est clairement affirmée dans la Résolution N°57-NQ/TW sur la percée dans le développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale. Cette résolution définit trois objectifs majeurs : construire un gouvernement numérique et des citoyens numériques démocratiques et civilisés ; promouvoir la transformation numérique en l’articulant au renouvellement de la pensée en matière de leadership et de gestion ; ériger la discipline, l’intégrité et la transparence en valeurs fondamentales de l’appareil politique. Dans le secteur financier et bancaire, la biométrie constitue une expression concrète et vivante de ces objectifs, traduisant la détermination du secteur à se rénover, en plaçant l’être humain au centre, la confiance comme fondement et la technologie comme outil au service du pays.

Selon les experts, l’authentification biométrique apporte de nombreux bénéfices tangibles tant pour les citoyens que pour les autorités de gestion. Lorsque l’identité de chaque citoyen est établie avec précision, les activités d’octroi de crédit, de lutte contre le blanchiment d’argent, de gestion fiscale et de mise en œuvre des politiques de protection sociale peuvent s’appuyer sur des données fiables, réduisant au minimum les risques de fraude, d’abus et de pratiques négatives. La biométrie revêt ainsi une portée politique et sociale profonde, contribuant à assainir les flux financiers, à renforcer la transparence des transactions et à affirmer la capacité de gouvernance de l’État de droit socialiste.

Vers une gestion fondée sur la confiance

Inscrite dans le cadre global de la construction du Parti et du renouvellement des modes de direction au sein des entreprises publiques, l’application de la biométrie dans le secteur bancaire illustre également la transition d’une "gestion par injonctions" vers une "gestion fondée sur les données et la confiance". Lorsque l’ensemble des processus, des comportements et des décisions sont numérisés et étayés par des données, la biométrie devient un outil contribuant au renforcement de la discipline, de l’ordre et de l’éthique du service public bancaire.

Dans ce contexte, la Banque commerciale par actions pour le commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank) figure parmi les établissements pionniers dans le déploiement coordonné de solutions de transformation numérique, y compris l’authentification biométrique. Pour Vietcombank, la biométrie n’est pas seulement une technologie de gestion de la clientèle, mais aussi un symbole de la confiance entre la banque et les citoyens. Chaque empreinte digitale et chaque opération de reconnaissance faciale ne servent pas uniquement à sécuriser les transactions, mais incarnent également l’engagement à associer l’innovation technologique au renouvellement de la culture du service, la technologie à l’éthique professionnelle et la performance à la responsabilité sociale.

Dans la pratique, lorsque les données sont protégées de manière rigoureuse, que les transactions sont transparentes et que les citoyens peuvent confier leurs actifs en toute sérénité, la biométrie contribue à transformer la politique nationale de transformation numérique en une réalité tangible au cœur de la société, posant des bases solides pour le développement durable du secteur bancaire et du pays dans cette nouvelle phase de développement.

VNA/CVN