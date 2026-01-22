Les exportations de produits électroniques franchissent un nouveau cap

Selon les données des Douanes vietnamiennes, les exportations de marchandises du Vietnam ont atteint 44,05 milliards de dollars en décembre 2025, soit une hausse de 12,6% par rapport au mois précédent, correspondant à une augmentation de 4,94 milliards de dollars.

>> Les exportations de produits électroniques affichent une croissance à deux chiffres

>> L’électronique domine le commerce extérieur vietnamien

>> Le Vietnam poursuit sa progression dans la chaîne de valeur technologique

Photo : VNA/CVN

Parmi les principaux postes, le groupe des ordinateurs, produits électroniques et composants a, pour la première fois, franchi le seuil mensuel de 10 milliards de dollars, atteignant 10,74 milliards de dollars. Cette performance a porté la valeur totale des exportations de ce groupe sur l’ensemble de l’année 2025 à 107,75 milliards de dollars.

Ce montant représente environ 23% des exportations totales du pays et traduit une progression spectaculaire de 48,4% par rapport à l’année précédente, soit une augmentation de 35,15 milliards de dollars.

Grâce à ces résultats, les ordinateurs, produits électroniques et composants conservent leur position de premier poste d’exportation du Vietnam et contribuent à plus de la moitié de la croissance globale des exportations nationales en 2025. Les exportations de ce groupe vers les États-Unis ont atteint 42,09 milliards de dollars, en forte hausse de 81,4% (soit +18,88 milliards de dollars) par rapport à l’année précédente, tandis que celles à destination de la Chine se sont élevées à 16,89 milliards de dollars, en progression de 33,6% (soit +4,24 milliards de dollars) par rapport à 2024.

VNA/CVN