Cân Tho renforce la lutte contre la pêche INN

Dans le cadre de la campagne nationale visant à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), le Service de l’agriculture et de l'environnement de la ville de Cân Tho a organisé, le 21 janvier, dans la commune de Trân Dê, une conférence de sensibilisation consacrée à la lutte contre la pêche INN. Cet événement a été conçu comme une plateforme stratégique pour relever un double défi : renforcer la discipline réglementaire tout en préservant durablement les moyens de subsistance des pêcheurs locaux.

Photo : VNA/CVN

Cette mobilisation revêt un caractère d’urgence à l’approche de la cinquième inspection de la Commission européenne (CE), prévue pour la fin février 2026, laquelle déterminera si le Vietnam peut obtenir la levée du "carton jaune" imposé à ses produits aquatiques.

Lors de la conférence, les autorités ont souligné l’obligation impérative de respecter les quatre recommandations majeures de la CE. Les priorités incluent l’élimination totale des incursions dans les eaux étrangères ainsi que le traitement définitif des navires dits "trois sans" (sans immatriculation, sans inspection et sans licence). Les pêcheurs sont désormais tenus de maintenir leurs dispositifs de surveillance par satellite (VMS) activés 24 heures sur 24 et de renseigner avec rigueur les journaux de bord.

Quach Thi Thanh Binh, directrice adjointe du Service municipal de l’agriculture et de l’environnement, a rappelé que le respect de ces normes constitue non seulement une obligation légale, mais aussi une responsabilité collective visant à préserver la réputation de l’industrie halieutique vietnamienne et à garantir des moyens de subsistance durables à long terme.

Parallèlement, Cân Tho met en œuvre des mesures de soutien concrètes afin d’alléger la charge financière des exploitants. Le Service de l’agriculture et de l’environnement a ainsi annoncé le déblocage d’un budget de plus de 558 millions de dôngs (environ 21.234 dollars) pour subventionner les frais d’abonnement aux services de surveillance par satellite en 2025.

Sur le plan stratégique, la ville consulte actuellement les pêcheurs sur deux projets de résolution majeurs à l’horizon 2030, portant respectivement sur l’aide à la reconversion professionnelle des propriétaires souhaitant cesser leurs activités de pêche et sur l’octroi de subventions liées au système VMS.

Avec une flotte de 785 navires, dont 341 de plus de 15 m, Cân Tho s’affirme comme un exemple de conformité à l’échelle nationale. À la fin de l’année 2025, la ville a achevé la mise à jour complète de ses données dans le système national VnFishbase et garantit que l’ensemble de ses grands navires est désormais équipé de dispositifs VMS.

À l’approche de l’échéance européenne, Cân Tho réaffirme sa détermination à sanctionner strictement toute infraction, avec l’ambition ferme de contribuer à la levée du "carton jaune" et à la réouverture complète des marchés internationaux aux produits aquatiques vietnamiens.

VNA/CVN