Exportation du durian vietnamien : envolée record et enjeux de durabilité pour 2026

L’année 2025 s’est achevée sur une note triomphale pour le secteur du durian vietnamien, avec une valeur d’exportation estimée entre 3,6 et 3,7 milliards de dollars, un sommet historique selon les données du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

>> La "capitale du durian" Krong Pac entre en effervescence

>> Les exportations de durians établissent un nouveau record

>> La filière du durian face aux exigences de durabilité

Malgré les fluctuations de prix et les obstacles techniques, le durian s’est imposé comme le fruit phare du pays, surpassant le fruit du dragon et la banane en termes de chiffre d’affaires à l’exportation.

Ce bond spectaculaire est en grande partie attribuable à la demande croissante du marché chinois, qui absorbe plus de 90% des volumes exportés. La seconde moitié de l’année a vu une percée notable du durian surgelé, avec plus de 14.000 tonnes expédiées en six mois, soit trois fois plus qu’à la même période en 2024. Cette tendance illustre le potentiel de la transformation et de la diversification des produits.

À l’horizon 2026, les perspectives restent prometteuses, mais les experts mettent en garde contre une dépendance excessive à un seul marché. Alors que la Chine diversifie ses sources d’approvisionnement en s’ouvrant davantage à la Thaïlande, aux Philippines et bientôt au Cambodge, le Vietnam doit renforcer sa compétitivité par la qualité et la professionnalisation de sa chaîne logistique.

D’après Đặng Phúc Nguyên, secrétaire général de l’Association des fruits et légumes du Vietnam, la clé réside dans une amélioration rigoureuse des pratiques agricoles, une traçabilité renforcée et un investissement accru dans la transformation. "Le durian surgelé représente une orientation stratégique : il prolonge la durée de conservation, réduit la pression saisonnière et augmente la valeur ajoutée", a-t-il déclaré.

L’ouverture de nouveaux marchés - Japon, République de Corée, Moyen-Orient, Union européenne - constitue également un levier essentiel. Ces destinations, bien que prometteuses, imposent des normes sanitaires strictes. Pour y répondre, les entreprises vietnamiennes devront moderniser leurs infrastructures de conservation, développer la logistique du froid et bâtir une véritable marque nationale autour du durian.

Dans un contexte de concurrence régionale accrue, 2026 s’annonce comme une année charnière. Si le Vietnam parvient à surmonter les barrières techniques et à diversifier ses débouchés, le durian pourrait maintenir son cap au-delà des 3 milliards de dollars d’exportation, consolidant ainsi sa place sur la scène fruitière mondiale.

Focus sur la qualité

Lê Anh Trung, président de l’Association du durian de la province de Đắk Lắk - la plus grande région productrice du pays avec 45.000 ha, soit 25% de la superficie nationale -, a récemment effectué une mission d’étude en Chine. Il y a constaté que le potentiel de ce marché reste immense. "Si 300 millions de Chinois aisés consommaient chacun quatre durians par an, la Chine devrait en importer jusqu’à 6 millions de tonnes par an, soit trois fois plus qu’actuellement", a-t-il estimé.

Toujours selon M. Trung, le secteur du durian vietnamien a connu une croissance fulgurante au cours des quatre dernières années, principalement grâce à la confiance des entreprises chinoises dans la qualité du durian vietnamien. Cette confiance s’est traduite par une forte demande d’achat, créant ainsi une dynamique de développement pour l’ensemble de la filière.

La solution préconisée par le président de l’Association du durian de la province de Đắk Lắk consiste à standardiser et à gérer l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Il s’agit, selon lui, d’une voie incontournable pour assurer un développement durable du secteur du durian.

M. Trung a indiqué qu’à Krông Pắk - une commune réputée pour la culture du durian à Đắk Lắk - un modèle de contrôle de la production en chaîne vient d’être mis en place, sous la supervision des autorités locales, couvrant toutes les étapes : avant, pendant et après la récolte.

Cette approche vise non seulement à répondre aux exigences immédiates des marchés importateurs, mais aussi à anticiper les évolutions futures, notamment en ce qui concerne les normes relatives aux résidus de pesticides. Ce modèle sera prochainement étendu à d’autres communes clés de la province spécialisées dans la culture du durian.

Selon le Département des importations et exportations (ministère de l’Industrie et du Commerce), sur les onze premiers mois de 2025, la Thaïlande demeure le premier fournisseur de durians pour la Chine avec plus de 903.000 tonnes exportées, pour une valeur de 3,9 milliards de dollars. Le Vietnam occupe la deuxième place avec 884.600 tonnes, représentant plus de 3,24 milliards de dollars.

En termes de parts de marché, le Vietnam détient actuellement 49% du volume et 45% de la valeur, tandis que la Thaïlande en représente respectivement 50,4% et 54,4%.

Toujours selon ledit Département, les importations chinoises de durians en provenance du Vietnam ont connu une croissance plus rapide que celles en provenance de Thaïlande, avec une hausse de 22,8% en volume et de 13,1% en valeur par rapport à la même période en 2024.

Dans le même temps, la part des durians vietnamiens dans le total des durians frais importés par la Chine a atteint 49,3%, contre 47% à la même période l’année précédente. "Dans les temps à venir, la capacité du Vietnam à maintenir sa part de marché dépendra largement du contrôle de la qualité, des résidus de pesticides et de la stabilité de l’approvisionnement", a souligné le Département des importations et exportations.

Texte et photos : Truong Giang/CVN